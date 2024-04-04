“ريلمي تتألق من جديد“ سعر ومواصفات هاتف Realme 12 X..الهاتف الأفضل من ريلمي

في بشرى سارة جدا أعلنت شركة ريلمي للهواتف الذكية عن إصدار هاتفها Realme 12 X بخصم كبير ليباع الهاتف في الأسواق بسعر غير مسبوق ومنخفض الى حد كبير مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة من الشركات الأخرى، والهاتف يتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله محل اهتمام الكثير من المستخدمين حول العالم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف ومميزاته الفائقة وسعره الجديد بعد الخصم.

سعر ومواصفات هاتف Realme 12 X

هاتف Realme 12 X يعد من الهواتف ذات الإمكانيات العالية التي تمتاز بقوة وسرعة الأداء مع جمال وجاذبية التصميم، وبعد الخصم الكبير على الهاتف أصبحت تكلفة شراءه ميزة إضافية تضاف الى مميزاته الفائقة، وفي السطور التالية سنستعرض لكم مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته :

نوع شاشة الهاتف Pro XDR OLED ومقاسها 6.7 بوصة ودقتها Full HD، الشاشة شديدة الوضوح والسطوع، ودرجة السطوع 950 شمعة.

الهاتف مزود بكاميرا رئيسية دقتها 64 ميجا بكسل مع عدسات فائقة الاتساع وتقريب بصري وعدسة بيريسكوب، أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 32 ميجا بكسل.

معالج الهاتف من نوع كوالكوم Snapdragon 7S Gen 2 وهو معالج يتميز بأداءه القوي مما يجعل الهاتف سلس في الاستخدام وسريع وقادر على تشغيل أكبر البرامج والألعاب.

نوع رامات الهاتف LPDDR4X تصل الى 12 جيجا بايت، ومساحة الاستخدام تبلغ 256 جيجا بايت.

يعمل الهاتف على نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة ريلمي UI 5.0.

سعة بطارية الهاتف 5000 مللي امبير وبذلك هي قادرة على العمل لفترات طويلة دون شحن، كما تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

سعر هاتف Realme 12 X

هاتف Realme 12 X متوافر في الأسواق بمساحة تخزين 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 24999 روبية هندية أي ما يعادل 14270 جنيه مصري، وذلك بعد تفعيل الخصم الذي يقدر ب 2200 جنيه.