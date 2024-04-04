“كام سعر الكحك” أسعار الكحك والبسكويت 2024 ايتوال والعبد

كام سعر الكحك هو سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين وخاصةً أسعار كحك إيتوال والعبد مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يكون في أول عشر أيام من شهر إبريل الجاري على حسب النتائج الفلكية، ومن المفترض أن يتم اختلاف الأسعار من عام لآخر وفقاً لتغيير أسعار المواد الخام المصنوع منها الكحك والبسكويت، وقد شهد هذا العام تغيير كبير في الأسعار من قِبل المخبوزات بكافة أنواعها، وسوف نوضح لكم في السطور القادمة عن سؤال كام سعر الكحك من إيتوال والعبد.

كام سعر الكحك العبد

شهدت أسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٤ لعيد الفطر المبارك ارتفاعاً ملحوظاً في جميع المحلات المشهورة، وهذا ما يجعلنا نتفق على أنها ليست مناسبة مع كافة المواطنين وبالأخص الطبقات الفقيرة، ولهذا السبب وفرت الحكومة المصرية في منافذها الكحك والبسكويت بأسعار لا تقبل المنافسة، أما بالنسبة لأسعار الكحك والبسكويت في العبد فقد جاءت كالتالي.

الكحك المشكل 1وزن كيلو بسعر 250 جنيه.

سعر الكحك بالشوكولاتة ب 125 جنيه.

كحك وبسكويت مشكل وزن 1 كيلو بسعر 230 جنيه.

علبة كحك سادة 16 قطعة بسعر 120 جنيه.

كحك سادة ميني 18 قطعة بسعر 146 جنيه.

كحك عجمية 16 قطعة بسعر 120 جنيه.

كحك فسدق 16 قطعة بسعر 170 جنيه.

كحك ملبن 16 قطعة بسعر 120 جنيه.

بسكويت البرتقال عدد 36 قطعة بسعر 110 جنيه.

علبة بسكويت سادة 36 قطعة بسعر 110 جنيه.

بسكويت الشوكولاتة علبة 36 قطعة بسعر 115 جنيه.

علبة بسكويت مشكل وزن 1 كيلو جرام بسعر 200جنيه.

بيتي فور ميكس مكسرات عدد 32 قطعة بسعر 160 جنيه.

كام سعر الكحك إيتوال

جاءت أسعار الكحك والبسكويت في إيتوال كالآتي