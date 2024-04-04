يتساءل الكثير حاليا عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك مع انطلاق أولى أيام شهر أبريل الجاري، وذلك لصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الشهر الجديد، لتوفير وتدبير كافة احتياجاتهم خاصة مع الأيام الأخير من شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر المبارك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

من المتعارف عليه وحسب التوجيهات الحكومية في هذا الشأن، فإنه دائما ما يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق يتم مع مطلع كل شهر ميلادي، وعليه فإن صرف معاشات شهر أبريل الجاري 2024 قد بدأ بالفعل مع اليوم الأول من هذا الشهر، إلا أنه ومع ذلك ووفق الإجراءات الخاصة بصرف رواتب المتقاعدين خلال الأشهر الماضية فيجب أولا ينبغي متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدرها وزارة المالية العراقية أو الهيئات المعنية للتأكد من المواعيد الدقيقة والتحديثات الأخيرة بشأن صرف المعاشات التقاعدية، كما هو معتاد، لضمان الحصول على معلومات دقيقة حول مواعيد الصرف وأية تحديثات أخرى، ينصح بمتابعة الإعلانات الرسمية التي تصدرها وزارة المالية العراقية أو الهيئات المعنية.

الاعتماد على الإعلانات الحكومية لمعرفة مواعيد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

يجب أيضا الاعتماد على الإعلانات الحكومية المصدر الرسمي والموثوق للحصول على معلومات دقيقة حول مواعيد صرف المعاشات في العراق، حيث نجد أن وزارة المالية العراقية أو الهيئات المعنية عادة ما تصدر بيانات رسمية تحدد مواعيد صرف المعاشات لكل شهر.

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