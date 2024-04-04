“الأسماء نزلت ” رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فىى العراق الوجبة الأخيرة 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث تم الإعلان عن رابط استعلام أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية،و تُعد هذه المنحة إحدى الدعم الرئيسي الذي يتلقاه المواطنون العراقيون، وتهدف الحكومة العراقية من خلال تقديم هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة في البلاد، وذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمي، ويشهد اهتمامًا متزايدًا بمعرفة الشروط والإجراءات المتعلقة بالتسجيل في الدورة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية فى العراق:

قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق قائمة بأسماء الأفراد المستحقين للرعاية الاجتماعية في عام 2024. تعد هذه الخدمات أساسية وتقدمها الحكومة العراقية للمواطنين، وتستهدف فئات متعددة بما في ذلك أصحاب الدخل المحدود والنساء الأرامل والمنفصلات عن أزواجهن فيما يلي الخطوات لبرنامج الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة والأخيرة:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة “مظلتي”.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الخيار الخاص بالوجبة السابعة والأخيرة.

حدد موقع سكنك الحالي.

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

اضغط على خيار الاستعلام للتحقق من الأسماء المستحقة.

اسماء المشمولين بالرعاية فى العراق:

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بعض الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل ما يلي:

1. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

2. يجب أن يكون لدى المتقدم إقامة دائمة داخل حدود العراق.

3. يتطلب تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة لعملية التقديم.

4. يجب على المتقدم ألا يمتلك أي عقارات أو أراضي ذات قيمة عالية.

5. يجب أن يكون عمر المتقدم وقت التقديم بين 18 و60 سنة.

6. يجب أن يكون عمر المتقدمة وقت التقديم بين 15 و55 سنة.