30 ألف معلم جداد…خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة المدرسين 2024+شروط التقديم في وزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة المدرسين، يتساءل العديد من المواطنين الذين قد قاموا بالتقديم في مسابقة المدرسين لعام 2024 عن نتيجة تلك المسابقة، حيث أن هذه المسابقة كانت بين المدرسين والمعلمين المصريين، وهي تُسمى بمسابقة الـ 30 ألف معلم، وهذه المسابقة تقوم بتوفير العديد من الوظائف المناسبة لجميع المعلمين، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على طريقة الاستعلام عن نتيجة تلك المسابقة وأيضًا على تفاصيل أخرى.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة المدرسين

لكي يستطيع المعلم أن يتعرف على نتائج المسابقة الخاصة بـ 30 ألف معلم يجب عليه إتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة المدرسين، وهذا من خلال الآتي:

يجب أولًا الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

يتم البحث عن أيقونة الاستعلام ومن ثم الضغط عليها.

يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالمعلم الذي قد قام بالإشتراك مسبقًا في مسابقة 30 ألف معلم.

يستطيع المعلم أن يتعرف على نتيجة المسابقة من خلال الضغط على الاستعلام.

يمكن أن يتعرف المعلم على نتيجة المسابقة من خلال الدخول على الموقع الخاص ببوابة الوظائف الحكومية.

يتم الدخول على صفحة الاستعلامات من خلال ايقونة الاستعلام ومن ثم إدخال البيانات.

يتم كتابة رقم الطلب الخاص بالمعلم وستظهر له النتيجة.

شروط الاشتراك في مسابقة 30 ألف معلم

هناك بعض الشروط التي قد تم وضعها لجميع المواطنين الذين يريدون الاشتراك في مسابقة 30 ألف معلم، فمن ضمن تلك الشروط: