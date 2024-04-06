“النور هيقطع امتى” مجلس الوزراء يعلن موعد عودة انقطاع الكهرباء من جديد ضمن خطة تخفيف الأحمال 2024

حدد مجلس الوزراء موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر، مع قُرب انتهاء شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر، إذ كان من المقرر عدم العمل بخطة تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان، وسيتم استئناف الجدول مرة أخرى بعد رمضان، ويرغب المواطنون التعرف على مواعيد الانقطاع، لذا سوف نسرد لكم كل ما يخص جدول انقطاع الكهرباء، وكذلك متى سينتهي تخفيف الأحمال.

موعد عودة انقطاع الكهرباء

وسيتم العمل بجدول تخفيف الأحمال مجددًا مع قدوم عيد الفطر، وستُقطع الكهرباء بدءً من 11صباحًا حتى 12 صباحًا، ليكون هناك ساعتين للفصل بين كل مجموعة والأخرى، ومن المرتقب أنّ يُعلن عن جدول جديد لتخفيف الأحمال بعد رمضان، إذ قامت وزارة الكهرباء المصرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الفترة الماضية بشأن تخفيف الأحمال والتي نُفذت في 3 يناير حيث تم تغيير الجدول ليصبح من 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، لتنقطع الكهرباء ساعتين لكل منطقة.

متى تنتهي انقطاع الكهرباء في مصر

ويتساءل الكثير من المواطنين في مصر عن ميعاد انتهاء انقطاع الكهرباء، ليُجيب مجلس الوزراء بأن الدولة المصرية تهتم بهذه مشكلة وسوف يتم وقف جدول تخفيف الأحمال في أقرب وقت ممكن، وجدير بالذكر أنه يوجد ضغوط على دعم الكهرباء بلغت إلى 90 مليار جنيه في هذا العام ولكن لا تتوقف الدولة على حل هذه المشكلة، ومن الأسباب التي جعلت الدولة تلجأ إلى تخفيف الأحمال هو: