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“سجل بياناتك الآن” طريقة التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 بالجزائر وما هي شروط قبول طلب التقديم

صورة Hassan Salem Hassan Salemمنذ 39 دقيقة
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التسجيل في مشروع سكنات عدل 3
التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 للمواطنين، إذ يريد الأفراد التعرف على كيفية التسجيل بعد فتح باب التقديم على المشروع الذي قامت الحكومة الجزائرية بإقراره مع وزارة الإسكان، حيث يتم الاستعداد لتسليم جميع المستفيدين وحدات سكن في عدل 1 و 2، لذا تم إطلاق استمارة عدل 3، وسنتحدث في المقال عن خطوات التسجيل في تلك الوحدات، وشروط الحصول على وحدات سكنية من عدل 3.

التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

كشفت وزارة الإسكان الجزائرية عن فتح باب التسجيل في مشروع سكن 3 خلال موقع الوكالة الفضائية، لذا لمن يرغب في معرفة خطوات التسجيل عليه بالسطور القادمة:

  • اذهب إلى الصفحة الرسمية لوزارة العدل الجزائرية.
  • أكتب جميع البيانات المطلوبة لتستطيع تسجيل الدخول وتشتمل تلك البيانات على رقم بطاقة التعريفية التي تدعى البيومترية.
  • ومن خلالها تستطيع معرفة إذا كان الفرد حصل على مساعدة سكنية من قبل أم لا.
  • وبعد إدخال البيانات المطلوبة عليك بطباعة إيصال تسليم الملف.
  • ولكن عند وجود مشكلة فنية يمكن أن تستأنف ذلك، إذا كنت حينها مستوفيًا لشروط التقديم.
التسجيل في مشروع سكنات عدل 3
التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

ما هي شروط التسجيل في سكن عدل 3 ؟ 

وضعت وزارة الإسكان للأفراد مجموعة من الشروط للحصول على وحدات سكنية المعلنة لعام 2024 في الجزائر، والتي تشتمل على الآتي:

  • لابد أنّ يكون المتقدم لا يتخطى 70 عامًا.
  • بينما يكون الدخل الشهري للأسرة يتراوح ما بين 24 إلى 180 ألف دينار جزائري.
  • عدم امتلاك الأسرة للعقارات أو قطعة أرض تصلح للبناء والسكن بها.
  • عدم الحصول على مساعدة سكنية من الدولة من قبل.
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صورة Hassan Salem Hassan Salemمنذ 39 دقيقة
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