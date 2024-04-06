“سجل بياناتك الآن” طريقة التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 بالجزائر وما هي شروط قبول طلب التقديم

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 للمواطنين، إذ يريد الأفراد التعرف على كيفية التسجيل بعد فتح باب التقديم على المشروع الذي قامت الحكومة الجزائرية بإقراره مع وزارة الإسكان، حيث يتم الاستعداد لتسليم جميع المستفيدين وحدات سكن في عدل 1 و 2، لذا تم إطلاق استمارة عدل 3، وسنتحدث في المقال عن خطوات التسجيل في تلك الوحدات، وشروط الحصول على وحدات سكنية من عدل 3.

التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

كشفت وزارة الإسكان الجزائرية عن فتح باب التسجيل في مشروع سكن 3 خلال موقع الوكالة الفضائية، لذا لمن يرغب في معرفة خطوات التسجيل عليه بالسطور القادمة:

اذهب إلى الصفحة الرسمية لوزارة العدل الجزائرية.

أكتب جميع البيانات المطلوبة لتستطيع تسجيل الدخول وتشتمل تلك البيانات على رقم بطاقة التعريفية التي تدعى البيومترية.

ومن خلالها تستطيع معرفة إذا كان الفرد حصل على مساعدة سكنية من قبل أم لا.

وبعد إدخال البيانات المطلوبة عليك بطباعة إيصال تسليم الملف.

ولكن عند وجود مشكلة فنية يمكن أن تستأنف ذلك، إذا كنت حينها مستوفيًا لشروط التقديم.

ما هي شروط التسجيل في سكن عدل 3 ؟

وضعت وزارة الإسكان للأفراد مجموعة من الشروط للحصول على وحدات سكنية المعلنة لعام 2024 في الجزائر، والتي تشتمل على الآتي: