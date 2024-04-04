إيه هي شروط استحقاق المعاشات الجديدة في القانون 2024+الفئات المستحقة للمعاش

شروط استحقاق المعاشات، يتساءل العديد من المواطنين عن الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات، حيث أن هناك فئة كبيرة وهي أصحاب المعاشات الذين يريدون معرفة ما هي الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات، وهذا لكي يقوموا بالتقديم على المعاش الشهري الذي يساعدهم على العيش حياة كريمة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن ما هي شروط استحقاق المعاشات وأيضًا الأوراق التي تكون مطلوبة للتقديم.

شروط استحقاق المعاشات

لكي يستطيع المواطن أن يقوم بالتقديم على المعاشات للحصول على المعاش الشهري يجب عليه أن يقوم بتحقيق شروط استحقاق المعاشات، فتكون تلك الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المواطن قد قام بالوصول إلى سن الـ 60.

كما يجب أن يكون المواطن حاصل على اشتراك في التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 120 شهر.

يجب أن يتم إثبات أن هناك عجز للمواطن بشكل مستديم.

يمكن استحقاق المعاشات من خلال وفاة الشخص المؤمن عليه.

مستحقو المعاش

هناك فئات معينة قد تم تحديدها على أنها هي الفئات التي تستحق المعاشات، فمن ضمن تلك الفئات:

الشخص الذي يكون حاصلًا على التأمين.

المرأة الأرملة.

الرجل الأرمل.

الأبناء.

الوالدين.

الإخوات.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاشات

هناك بعض المستندات التي يجب أن يتم تقديمها للهئية القومية للتأمين الاجتماعي للحصول على المعاشات، فمن ضمن تلك المستندات: