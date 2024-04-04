أحدث هواتف اوبو في السعودية مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G بمميزات مذهلة

دخلت شركة أوبو بقوة إلى حلبة المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة العليا مع إطلاقها أحدث إصداراتها، هاتف Reno 11 Pro 5G يتميز هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات المتطورة ويتميز بمعالج MediaTek Dimensity 8200 الذي يضمن سرعة فائقة في الأداء وتعدد المهام. ولم تكتفي أوبو بذلك، بل زودت الهاتف بشاشة OLED منحنية الأطراف بتردد 120 هرتز، ويقدم Reno 11 Pro 5G كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS لصور ومقاطع فيديو واضحة وثابتة، بالإضافة إلى عدسة مخصصة لصور البورتريه الاحترافية.

مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G

لم تكتفِ أوبو بالمواصفات الأساسية القوية، بل أضافت مجموعة من المزايا الإضافية التي تعزز من تجربة المستخدم، وتشمل ويدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال، بدءًا من الجيل الثاني 2G وصولًا إلى أحدث شبكات الجيل الخامس 5G، مما يضمن اتصالًا سريعًا ومستقرًا في جميع الأوقات ويحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال من نوع Nano SIM، مما يتيح للمستخدمين الجمع بين رقمين مختلفين في جهاز واحد ويدعم الهاتف خاصية NFC لإجراء المدفوعات اللاسلكية بسهولة وأمان، بالإضافة إلى خاصية IR Blaster التي تحول الهاتف إلى جهاز تحكم عن بعد للأجهزة المنزلية.

الميزة المواصفات المعالج ثماني النواة Dimensity 8200 تكنولوجيا 4 نانو التخزين / الرام 256/512 جيجا مع 12 جيجا رام الكاميرا خلفية ثلاثية 50+8+32 م.ب. / امامية 32 م.ب. الشاشة 6.7 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير نظام التشغيل اندرويد 14 البطارية 4600 مللي أمبير

سعر هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G

على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن سعر هاتف Oppo Reno 11 في المملكة العربية السعودية، تشير التوقعات الأولية إلى أنه قد يتراوح سعره حول 1310 ريال سعودي للنسخة الأساسية. ومن المتوقع أن تختلف الأسعار حسب سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المتاحة في كل نسخة.