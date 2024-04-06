“علشان ترتاح من الشغل” موعد أجازة عيد الفطر للقطاع العام والخاص وجدول الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

يتساءل المواطنون عن موعد اجازة عيد الفطر للقطاع العام والخاص، إذ شارف شهر رمضان المبارك على الانتهاء وينتظر الأفراد قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يتبقى أيام قليلة على إجازة العيد، ويرغب المواطنون معرفة عدد أيام إجازة العيد وخاصةً الموظفين، لذا سنسرد لكم كل ما يتعلق بإجازة العيد، بالإضافة إلى الإجازات المتبقية لعام 2024.

موعد اجازة عيد الفطر للقطاع العام والخاص

رصدت محركات البحث في الآونة الأخيرة، رغبة الموظفين في قطاعي العام والخاص معرفة إجازة عيد الفطر، بعد تحديد المعهد القومي للبحوث أنّ يوم الثلاثاء هو المُتمم لشهر رمضان والموافق 9 أبريل، على أن يكون يوم 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وسيكون عدد إجازة العيد في القطاع الحكومي خمسة أيام بدءً من الأربعاء حتى الأحد، بينما تكون إجازة العيد في القطاع الخاص هى أربعة أيام فقط إذ ستبدأ يوم 10 وتنتهي يوم السبت الموافق 12 أبريل، أما صلاة عيد الفطر بمحافظة القاهرة ستكون في تمام الساعة 5:59 وفق التوقيت المحلي.

ما هي الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024؟

ويوجد إجازات متبقية لعام 2024 في مصر، وسوف نوضحها لكم في السطور الآتية: