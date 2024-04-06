“هتقبض امتى” حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

يرغب الكثير من المواطنين معرفة حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر، إذ انتشرت تساؤلات عدة عن موعد صرف المرتبات وسط استعدادات المواطنين للعيد، لذا رجح البعض بتبكير الصرف لقدوم العيد من أجل شراء احتياجاتهم قبل إجازة العيد، وسنتعرف في هذا المقال على الموعد الحقيقي لصرف رواتب شهر أبريل في مصر، وكذلك مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة.

حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر

في الحقيقية لم يتم إصدار بيان رسمي من قبل وزارة المالية المصرية، تُفيد فيه بتبكير موعد صرف المرتبات قبل إجازة العيد، إذ سيكون موعد الصرف في التوقيت المحدد له وهو نهاية الشهر وليس قبل العيد المبارك في يوم 21 أبريل، في حين ستكون متأخرات في أيام 4 و7 و8 من الشهر، بينما سيتم صرف رواتب شهر مايو يوم 23 الموافق الخميس، أما متأخرات هذا الشهر في أيام 8 و 9 و 12.

مرتبات الموظفين بعد زيادة مارس

يرغب المواطنون معرفة قيمة الزيادة التي تم إضافتها لرواتبهم في شهر مارس الماضي، وسوف نسرد بعض من تلك الزيادة: