“هتقبض امتى” حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
يرغب الكثير من المواطنين معرفة حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر، إذ انتشرت تساؤلات عدة عن موعد صرف المرتبات وسط استعدادات المواطنين للعيد، لذا رجح البعض بتبكير الصرف لقدوم العيد من أجل شراء احتياجاتهم قبل إجازة العيد، وسنتعرف في هذا المقال على الموعد الحقيقي لصرف رواتب شهر أبريل في مصر، وكذلك مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة.
حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر
في الحقيقية لم يتم إصدار بيان رسمي من قبل وزارة المالية المصرية، تُفيد فيه بتبكير موعد صرف المرتبات قبل إجازة العيد، إذ سيكون موعد الصرف في التوقيت المحدد له وهو نهاية الشهر وليس قبل العيد المبارك في يوم 21 أبريل، في حين ستكون متأخرات في أيام 4 و7 و8 من الشهر، بينما سيتم صرف رواتب شهر مايو يوم 23 الموافق الخميس، أما متأخرات هذا الشهر في أيام 8 و 9 و 12.
مرتبات الموظفين بعد زيادة مارس
يرغب المواطنون معرفة قيمة الزيادة التي تم إضافتها لرواتبهم في شهر مارس الماضي، وسوف نسرد بعض من تلك الزيادة:
- تبلغ مرتبات العاملين في الدرجة الوظيفية الممتازة نحو 12.200 جنيه.
- بينما تصل مرتب الموظف الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه.
- أما مرتب موظف الدرجة الخامسة تصل إلى 6500 جنيه.
- و تبلغ مرتب موظف الدرجة السادسة إلى 6000 جنيه.
- بينما تبلغ قيمة مرتب الموظف الدرجة الأولى نحو 8200 جنيه.
- ويصل قيمة مرتب الموظف الدرجة الثالثة إلى 7500 جنيه.
- أما مرتب الموظف الدرجة العالية يصل إلى 10200 جنيه.
- في حين يكون مرتب درجة المدير العام نحو 9200 جنيه.