قدم أوراقك واقبض .. الان رابط منحة 300 دينار التونسية 2024 موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

رابط المستفيدين من منحة 300 دينار التونسية 2024، حيث يقوم العديد من المواطنين في تونس بالبحث عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024، وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية هذه منحة 300 دينار سنويًا، ومن المهم أن يتوفر جميع الشروط المطلوبة للحصول عليها، وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تونس بطرح رابط رسمي للتسجيل في هذه المنحة، من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام والتقديم وسنتناول في هذا المقال شروط الحصول عليها بالتفصيل.

شروط الحصول منحة 300 دينار التونسية:

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التونسية انهةيجب أن يتوفر لدى المتقدم للحصول على منحة 300 دينا الشروط والمستندات التالية:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية تونسية ومقيم في تونس بشكل دائم.

يجب أن يكون المتقدم مسجل في السجل التجاري.

يجب أن يكون لدى المتقدم دخل شهري لا يقل عن 180 دينار تونسي.

. يجب تقديم جميع المستندات والوثائق التي تثبت الحالة الاجتماعية المؤهلة للحصول على المنحة.

يجب أن يكون المتقدم غير قادر على تحمل أي رسوم مدرسية لأبنائه في تونس.

رابط الحصول على منحة 300 دينار التونسية:

للحصول على منحة 300 دينار تونسي التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، يجب اتباع الخطوات التالية: