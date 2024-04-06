“فرصتك تشتري” انخفاض جديد في أسعار الحديد في مصر 2024 بعد هبوط سعر الدولار

اسعار الحديد في مصر التي حدث بها تغييرات كبيرة، حيث أن السعر لطن الحديد المسلح قد شهد انخفاض في الفترة الأخيرة مع بداية عام 2024 ويرجع ذلك إلى قيام البنك المركزي المصري بجعل سعر الدولار مساوي لسعر السوق الخارجي، لذلك تراجع السعر في الشركات والمصانع ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بالإضافة إلى الانخفاض في كافة أسعار مواد البناء.

أسعار الحديد في مصر

يشهد سوق الحديد تغيرًا كبيرًا في الأسعار ويرجع ذلك إلى الاختلاف في أسعار مواد البناء عالميًا، كما يتابع المستثمرين الأسعار من أجل البناء والتشييد وهذا الفترة شهدت الأسعار تراجع كبير وملحوظ وتكون أسعار طن الحديد بعد الانخفاض كالتالي:

يكون سعر الحديد الاستثماري للطن الواحد حوالي 46,618 جنيهًا، بالإضافة إلى أن مبلغ التراجع يقل يوميًا.

أما حديد عز وصل سعر الطن فيه بعد الانخفاض وصل إلى 40,700 جنيهًا.

كما أن سعر حديد بشاي الطن منه 40,700 جنيهًا بعد الانخفاض.

يكون سعر شركة السويس للصلب للطن الواحد 40,500 جنيهًا بعد الانخفاض.

سعر الحديد في مصر 2024

هناك تراجع مستمر في أسعار الحديد، وذلك أدى إلى خفض أشهر شركات الحديد في البلاد الأسعار لديها، وتكون الأسعار بعد الانخفاض كما يلي: