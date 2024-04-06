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“فرصتك تشتري” انخفاض جديد في أسعار الحديد في مصر 2024 بعد هبوط سعر الدولار
اسعار الحديد في مصر التي حدث بها تغييرات كبيرة، حيث أن السعر لطن الحديد المسلح قد شهد انخفاض في الفترة الأخيرة مع بداية عام 2024 ويرجع ذلك إلى قيام البنك المركزي المصري بجعل سعر الدولار مساوي لسعر السوق الخارجي، لذلك تراجع السعر في الشركات والمصانع ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بالإضافة إلى الانخفاض في كافة أسعار مواد البناء.
أسعار الحديد في مصر
يشهد سوق الحديد تغيرًا كبيرًا في الأسعار ويرجع ذلك إلى الاختلاف في أسعار مواد البناء عالميًا، كما يتابع المستثمرين الأسعار من أجل البناء والتشييد وهذا الفترة شهدت الأسعار تراجع كبير وملحوظ وتكون أسعار طن الحديد بعد الانخفاض كالتالي:
- يكون سعر الحديد الاستثماري للطن الواحد حوالي 46,618 جنيهًا، بالإضافة إلى أن مبلغ التراجع يقل يوميًا.
- أما حديد عز وصل سعر الطن فيه بعد الانخفاض وصل إلى 40,700 جنيهًا.
- كما أن سعر حديد بشاي الطن منه 40,700 جنيهًا بعد الانخفاض.
- يكون سعر شركة السويس للصلب للطن الواحد 40,500 جنيهًا بعد الانخفاض.
سعر الحديد في مصر 2024
هناك تراجع مستمر في أسعار الحديد، وذلك أدى إلى خفض أشهر شركات الحديد في البلاد الأسعار لديها، وتكون الأسعار بعد الانخفاض كما يلي:
- السعر للطن الواحد من حديد الجارحي يكون 48,600 جنيهًا.
- يصل سعر حديد المركبي بعد الانخفاض في الأسعار للطن الواحد إلى 49 ألف جنيهًا.
- سجل سعر حديد المصريين للطن الواحد 48 ألف جنيهًا.
- يكون سعر حديد العشري للطن الواحد 48 ألف جنيهًا.
- هناك تفاوت في سعر الحديد عالميًا حيث أن أسعار البليت حيث متوسط السعر للطن الواحد 507 دولار أمريكي، أما الحديد الخام فيكون 113 دولار أمريكي للطن بالإضافة إلى أن سعر حديد التسليح يكون 530 دولار أمريكي مقابل الطن.