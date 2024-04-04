الآن متاح أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024

شهدت الأعوام الماضية إطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من قبل الحكومة العراقية، كدعم للأسر المحتاجة والمحدودي الدخل، وقد تم طرح رواتب الرعاية الاجتماعية في العديد من المحافظات، ولذلك يتوجه المستفيدون من البرنامج إلى منافذ الصرف لاستلام رواتبهم عقب الاستفسار من أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة والتأكد من نزول أسمائهم، ولكن للتعرف على نزول تلك الأسماء يجب إتباع عدة خطوات هامة تتمثل فيما يلي:-

كيفية الوصول الى أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن رواتب الرعاية الاجتماعية والتحقق من المشمولين بها، يمكنكم القيام بالخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي (منصة الحماية الاجتماعية) التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. اختر خدمات الإلكترونية ومن ثم اختر “أسماء الرعاية الاجتماعية”. حدد المحافظة التي تقيم فيها واضغط على زر “تحميل الملف”. بعد تحميل الملف، قم بالبحث عن اسمك لمعرفة ما إذا كنت مشمولًا بالبرنامج أم لا.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق تشمل

– العاطلين عن العمل المتزوجين والحاملين لبطاقة تموينية سارية.

– الأرامل العراقيات المسجلات في الأحوال المدنية.

– النساء المطلقات العراقيات المسجلات في الأحوال المدنية.

– النساء التي يكون زوجها محكوم عليه بحكم قضائي.

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