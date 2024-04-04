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الآن متاح أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024

تعرف على كافة التفاصيل الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة

صورة محمد المصري محمد المصريمنذ 20 دقيقة
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شهدت الأعوام الماضية إطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من قبل الحكومة العراقية، كدعم للأسر المحتاجة والمحدودي الدخل، وقد تم طرح رواتب الرعاية الاجتماعية في العديد من المحافظات، ولذلك يتوجه المستفيدون من البرنامج إلى منافذ الصرف لاستلام رواتبهم عقب الاستفسار من أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة والتأكد من نزول أسمائهم، ولكن للتعرف على نزول تلك الأسماء يجب إتباع عدة خطوات هامة تتمثل فيما يلي:-

كيفية الوصول الى أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن رواتب الرعاية الاجتماعية والتحقق من المشمولين بها، يمكنكم القيام بالخطوات التالية:

  1. قم بزيارة منصة مظلتي (منصة الحماية الاجتماعية) التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
  2. اختر خدمات الإلكترونية ومن ثم اختر “أسماء الرعاية الاجتماعية”.
  3. حدد المحافظة التي تقيم فيها واضغط على زر “تحميل الملف”.
  4. بعد تحميل الملف، قم بالبحث عن اسمك لمعرفة ما إذا كنت مشمولًا بالبرنامج أم لا.

  5. الآن متاح أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق تشمل

– العاطلين عن العمل المتزوجين والحاملين لبطاقة تموينية سارية.

– الأرامل العراقيات المسجلات في الأحوال المدنية.

– النساء المطلقات العراقيات المسجلات في الأحوال المدنية.

– النساء التي يكون زوجها محكوم عليه بحكم قضائي.

يمكنك أيضا متابعة :-

منصة مظلتي spa.gov.iq.. للوصول إلى جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بعموم العراق الوجبة الأخيرة عام 2024.

كشوفات pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024.

 أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 

منظة مظلتي للاستفسار عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

 

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صورة محمد المصري محمد المصريمنذ 20 دقيقة
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