هتأجز 7 أيام بحالهم|… موعد إجازة شم النسيم 2024 + عدد الإجازات المتبقية في شهر إبريل ومايو للمدارس

موعد إجازة شم النسيم 2024، مع انتهاء فصل الشتاء واقتراب فصل الربيع والصيف يتساءل الجميع عن موعد إجازة شم النسيم لهذا العام، حيث أن شم النسيم من الأيام التي يتم قضاؤها ببهجة وسرور وأيضًا تجمعات العائلة والخروج مع الأصدقاء احتفالًا بدخول الربيع، فلهذا سنتعرف اليوم في هذا المقال عن موعد يوم شم النسيم، كما سنتعرف على ما إذا كان يوم عطلة أم لا.

موعد إجازة شم النسيم 2024

يأتي شم النسيم هذا العام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وهذا ما جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد إجازة شم النسيم 2024، فلهذا قد تم الإعلان عن أن هذا اليوم سيوافق السادس من شهر مايو المقبل، كما أنه قد تم الإعلان عن أن هذا اليوم سيكون عطلة وإجازة رسمية خاصة بالموظفين وجميع العمال في الدولة، بالإضافة إلى أن هذا اليوم سيكون مدفوع أجره لجميع العاملين، وهذا ما قام مجلس الوزراء بتقريره.

عيد شم النسيم

أعياد فصل الربيع من ضمن أبهج وأسعد الأعياد التي يمكن قضاؤها في العام بأكمله وخاصةً عيد شم النسيم، حيث أن هذا العيد يعد من الأعياد الفرعونية المصرية القديمة التي كانت ترتبط بموسم حصاد الزرع وأيضًا ازدهار الورود، بالإضافة إلى أن هذا اليوم يتم الاحتفال به باعتدال الجو ودخول فصل الربيع، فنري أن هناك العديد من الطقوس والعادات التي تتم في هذا اليوم، حيث أن هناك بعض الأكلات التي يحبها الكثيرين ويقومون بتناولها في هذا اليوم مثل الرنجة والفسيخ وأيضًا الملوحة كما كان يفعل المصريون القدماء، كما أنه يتم نشر الألوان المبهجة في كل مكان من خلال تلوين البيض بعد سلقه وتصويره ومشاركة هذه الاحتفالات.