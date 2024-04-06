“لو هتشتري الحق الفرصة” انخفاض في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر بعد تراجع سعر الدولار

انخفاض أسعار السيارات في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسعار تراجع مستمر وذلك بعد إصدار شركات السيارات قوائم حديثة بالأسعار مع بداية عام 2024 ويرجع ذلك إلى الاستقرار في سعر العملة الأجنبية الدولار في كلًا من البنوك المصرية وأيضًا السوق الموازي، كما أن الاستقرار في الدولار الأمريكي أدى إلى تخفيضات في أسعار السيارات الأوروبية.

انخفاض أسعار السيارات في مصر

قام تجار السيارات في مصر بعمل تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات وذلك من أجل تفادي الخسارة التي من الممكن أن تحدث بسبب التخفيضات التي شهدها سوق السيارات الأوروبية والكورية وأيضًا الصينية في البلاد، كما أن أرخص أسعار سيارات أوروبية في البلاد يكون كما يلي:

سيارة ستروين سي اليزيه 2024 التي يبدأ سعرها بعد الانخفاض من 890 ألف جنيهًا حتى 960 ألف جنيهًا، وأيضًا سيارة ستروين سي ثري التي يكون سعرها بعد الانخفاض مليون و 55 ألف جنيهًا.

سيات إبيزا التي تكون موديل 2024 والتي يكون سعرها بعد الانخفاض مليون و350 ألف جنيهًا.

سوق السيارات في مصر

هناك انخفاض كبير في أسعار السيارات في السوق المصري وقد وصل هذا الانخفاض إلى من 5 إلى 10% من قيمة السيارة، وحدث ذلك نتيجة لقرار البنك المركزي بشأن جعل سعر الصرف للجنيه مرن أمام عملة الدولار، وتفاصيل التراجع ترجع إلى: