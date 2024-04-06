“رجع يرفع تاني” ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم 6 أبريل 2024 بمحلات الصاغة في مصر

أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية عام 2024، ويبحث العديد من المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج عن سعر الذهب بعد الزيادة المستمرة في سعره حيث أن سعر الذهب يعتمد على الاقتصاد العالمي ومع تدهور الاقتصاد عالميًا لجأ العديد إلى تخزين الذهب لأنه يعتبر بمثابة ملاذ للكثير بسبب ارتفاع سعره باستمرار، ويتغير سعر الذهب كل 12 ساعة يوميًا حتى يوضح الارتفاع والانخفاض في السعر.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة تنوع ما بين الارتفاع والانخفاض، ويوجد تغير يومي في السعر كل 12 بتوقيت القاهرة وتكون أسعار الذهب لمختلف عياراته للبيع كما يلي:

سعر عيار 21 يكون حوالي 3130 جنيهًا مصريًا.

أما سعر عيار 24 يكون 3577 جنيهًا مصريًا.

يصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2682 جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب في مصر 2024

هناك توقعات بارتفاع في أسعار الذهب في الأيام المقبلة، ويكون السعر لعياراته المتنوعة كما يلي:

سعر الذهب الذي يكون عيار 14 1996 جنيهًا مصريًا.

أما سعر الذهب الذي يكون عيار 12 يكون 1711 جنيهًا مصريًا.

يصل سعر الذهب عيار 9 إلى حوالي 1283 جنيهًا مصريًا.

أسعار أوقية الذهب عالميا تصل إلى 2325 دولارًا.



يكون سعر جنية الذهب 25040 جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب تختلف بين البيع والشراء، كما يعتمد السعر هل الذهب له مصنعية أم لا وقد تختلف من محل إلى أخر ولكن بفارق قليل، حيث أن الفرق بين سعر البيع والشراء للذهب ليس كبير فقد يكون من عشر جنيهات إلى عشرين جنيهًا مصريًا.