استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على كافة الأقمار الصناعية ومتعي أطفالك مع لولو الشقية

ننشر لكم الآن متابعينا الكرام تردد قناة وناسة الجديد على كافة الأقمار الصناعية، حيث تعتبر هي من أشهر وأنجح القنوات المهمة والهادفة للأطفال، فهي تقدم عبر شاشتها محتوى متميز ترفيهي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، فالكثير من الأطفال والأمهات يفضلونها عن أي من القنوات الأخرى وهذا بفضل الأغاني والبرامج المسلية والتي يستفيد منها الأطفال وتساعدهم على زيادة الإدراك والوعي، كما أنها تفدم مجموعة من الأغاني التعليمية التي تعزز القيم الإيجابية والمفاهيم التعليمية لدى الاطفال.

تردد قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات المسلية للأطفال في الوطن العربي، فهي متنوعة المحتوى سواء الترفيهي أو التعليمي الموجه لكل الأطفال في مختلف الأعمار، فهي تستعرض الاغاني والاناشيد المتنوعة والتي تقدم من خلال الشخصية الكرتونية المرحة لولو وشيكا وشيكو، والتي تحظى بشهرة كبيرة بين الأطفال والتي يفضلها الجميع ويرغبون في متابعة ما تستعرضه على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع.

تردد قناة وناسة لولو 2024

يمكن الاستمتاع بكل ما تستعرض قناة وناسة عبر شاشتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، فقد جاء تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل قناة وناسة