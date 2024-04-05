قدّم دلوقتي|…فئات تستحق سيارة معاقين بالبطاقة من وزارة التضامن الاجتماعي 2024+شروط الحصول على عربية جديدة

فئات تستحق سيارة معاقين بالبطاقة، يبحث الكثير من للمواطنين عن إمكانية الحصول على السيارات الخاصة بالمعاقين، حيث أن هذه الفئة يجب أن يتم الاهتمام بها وتلبية جميع احتياجاتها ومتطلباتها، ولهذا فإن الحكومة قد قامت بتوفير بعض الشروط التي تميز المستحقين لتلك السيارة، كما أنها أيضًا قد قامت بتحديد الأوراق التي يجب أن يتم تقديمها للحصول على سيارة المعاقيين، كل هذا وأكثر سنقوم بعرضه لكم اليوم في هذا المقال.

فئات تستحق سيارة معاقين بالبطاقة

هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن أن يقوم بإتباعهم لكي يحصل على سيارة المعاقين، كما أنه من الممكن لهذه الفئات تستحق سيارة معاقيين بالبطاقة، فسنتعرف على تلك الخطوات كالآتي:

يجب أولًا الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

يتم الدخول على الخدمات واختيار الخدمة الخاصة بحجز سيارات المعاقين.

يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي يريد الحصول على سيارة المعاقين.

يتم إدخال البيانات الخاصة بمكتب الشؤون الاجتماعية الذي يكون المواطن تابع له.

يتم تقديم جميع التقارير التي تثبت الحالة بجميع تفاصيلها ومن ثم تقديم كافة الأوراق والمستندات الأخرى.

يتم حفظ جميع البيانات وتقديم الطلب للحصول على سيارة المعاقين.

مستحقي سيارة المعاقين

يتساءل العديد من المواطنين عن مستحقي سيارة المعاقين، فتكون أنواع الإعاقة كالآتي: