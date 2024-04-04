الكلام ده بجد ولا لا… حقيقة صرف منحة العيد من شيخ الأزهر للعاملين بالمشيخة 2024

منحة العيد من شيخ الأزهر المقدمة للأرامل والمطلقات تساءل عنها الكثير من المواطنين، حيث مؤخرا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار الكثير من الأخبار حول تخصيص منحة مقدمة من شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للسيدات المطلقات والأرامل وذلك من بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يشرف عليها شيخ الأزهر، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على حقيقة هذه المنحة وأهم التفاصيل حولها.

ما هي منحة العيد من شيخ الأزهر

انتشرت استمارة كتب عليها كل من يعرف امرأة أرملة أو مطلقة أو أي مواطن من أصحاب معاشات أقل من 2000 جنيه أو المحتاجين عليه ملء هذه الاستمارة ثم يقوم بإرسالها إلى مشيخة الأزهر حتى يتم صرف مبلغ 700 جنيه له شهريا مقدم من بيت الزكاة والدال على الخير كفاعله.

حقيقة المنح المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري

ذكرت مصادر مسؤولة لدى بيت الزكاة والصدقات المصري لتؤكد أن هذه الاستمارة التي تم تداولها غير صحيحة وأشار المصدر أن بيت الزكاة يقوم بمواصلة صرف منح للفئات المستحقة وذلك بناء على شروط وقواعد محددة واستكمل أن بيت الزكاة لم يقوم بإطلاق أي مبادرات خلال الفترة الماضية وإصدار إعانة للمطلقات والأرامل وأصحاب المعاش المنخفض.

كما أنه في حاله قد تم الإعلان عن هذه الاستمارة سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية الخاصة بالأزهر الشريف، وحذر المصدر من ذكر اسم شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب أو بيت الزكاة والصدقات المصري في أي من المنح التي تهدف إلى النصب على المواطنين أو جمع لايكات على التواصل الاجتماعي وغيرها.

الإعانات الشهرية من بيت الزكاة والصدقات المصري

خلال وقت سابق أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري أن الإعانة الشهرية التي يقدمها هي ضمن برنامج سند وذلك بهدف مد العون ومساعدة الفقراء والمحتاجين ممن لديهم صعوبة كبيرة في تحمل نفقات الحياة حيث يقدم لهم البيت العديد من المساعدات والأرامل وفي مجال كفالة الأيتام وتيسير الزواج على الفتيات الأيتام وكذلك علاج المرضى الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج والخدمات العلاجية أو المرضى ممن ليس لديهم تأمين صحي.