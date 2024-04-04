كيفية الإستعلام عن اسماء نقل النفوس في العراق 2024

تعد خدمة نقل النفوس من الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة الداخلية العراقية عبر بوابة المواطن الإلكترونية. وتتيح هذه الخدمة للمواطنين العراقيين إمكانية تعديل بياناتهم الشخصية وتحديث سجلاتهم الرسمية، مما يسهل عليهم الحصول على مختلف الخدمات الحكومية والوثائق الرسمية وفي ظل التحديثات المستمرة التي تجريها وزارة الداخلية على نظام نقل النفوس، يزداد البحث بين المواطنين عن كشوفات نقل النفوس الجديدة، خاصةً الوجبة الأخيرة لعام 2024. وتوفر هذه الكشوفات معلومات هامة عن الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم لنقل نفوسهم، مما يتيح لهم متابعة إجراءات نقل النفوس واستكمالها بسهولة.

الاستعلام عن كشوفات نقل النفوس

لتسهيل عملية الاستعلام عن كشوفات نقل النفوس، أتاحت وزارة الداخلية العراقية إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات عبر بوابة المواطن الإلكترونية. وإليك الخطوات اللازمة للاستعلام:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة المواطن الإلكترونية.

سجل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام بياناتك المسجلة.

ابحث عن خدمة نقل النفوس ضمن قائمة الخدمات المتاحة.

أدخل البيانات الشخصية للشخص المستعلم عنه، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر “بحث” للوصول إلى كشوفات نقل النفوس المتعلقة بالشخص المستعلم عنه.

شروط التسجيل في نقل النفوس

للتسجيل في كشوفات نقل النفوس والحصول على هذه الخدمة، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط، وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية. يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل الأراضي العراقية. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

تلعب كشوفات نقل النفوس دورًا هامًا في تنظيم عملية نقل النفوس وضمان دقتها وشفافيتها وتوفر هذه الكشوفات العديد من الفوائد للمواطنين، بما في ذلك وتمكن الكشوفات المواطنين من التأكد من قبول طلباتهم لنقل النفوس ومباشرة إجراءات استكمال عملية النقل وتسمح الكشوفات بتحديث البيانات الشخصية في السجلات الرسمية، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية والوثائق الرسمية وتساهم الكشوفات في تسهيل إجراءات السفر والإقامة للمواطنين داخل وخارج العراق.