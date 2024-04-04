“افضل واحسن من الواتس العادي“ خطوات تحميل واتساب بلس الذهبي 2024 على هواتف الاندرويد ملف apk

يفضل الكثيرون استخدام الواتساب الذهبي الذي يتميز بالعديد من الخصائص الإضافية عن الواتساب الأصلي جعلته يتفوق عليه ويجذب مستخدمين من كافة انحاء العالم، حيث يستمتع البعض بالدردشة من خلال واتساب الذهبي الذي يوفر لهم جميع وسائل الراحة والخصوصية، والبعض الاخر يتخوف من تنزيله لأنه قد يفقد محادثاته القديمة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل الواتساب الذهبي وكيفية الحفاظ على المحادثات السابقة.

خطوات تحميل واتساب بلس الذهبي على هواتف الاندرويد

يمكنكم بسهولة تحميل واتساب الذهبي باتباع عدة خطوات بسيطة وبعدها ستجد التطبيق مثبت على هاتفك تستطيع فتحه والبدء بالاستمتاع مع أصدقاءك ومعارفك، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة التحميل بالخطوات :

البحث عن التطبيق whatsapp Gold من خلال محرك البحث جوجل.

تحميله من أحد المواقع الموثوقة، ثم تثبيت ملف APK على الهاتف.

بعد تنزيل التطبيق على الجهاز قم بفتحه، ومن الإعدادات اضغط على حسابك.

ومن الخيارات الموجودة اضغط على “خيار الامان”.

ادخل رمز سري مكون من 6 أرقام لتستخدمه في كل مرة تفتح بها التطبيق.

وذلك لضمان حماية حسابك وتقليل احتمالية تعرضه للحظر.

تحميل واتساب الذهبي

يتردد البعض ممن يرغبون في استخدام تطبيق واتساب الذهبي من تحميله خوفا من فقدان المحادثات الموجودة على الواتساب الأصلي لذا سنوضح لهؤلاء طريقة تحميل التطبيق مع الاحتفاظ بالمحادثات السابقة :