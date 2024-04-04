رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة الشروط الخاصة بالتقديم

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة 2024، حيث تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة من أبرز المنح الحكومية التي تقدم للمواطنين المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على المعيشة والتغلب على مصاعب الحياة وعلى الغلاء السائر في البلاد، وتلك المنحة تقدم بشكل نقدي وقيمتها ألف جنيه، ونستعرض عليكم الآن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

كشفت وزارة القوى العاملة المصرية عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، ويتم التسجيل في المنحة من خلال الخطوات التالية:

التوجه المباشر إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.

التوجه إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختيار أيقونة التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024.

يتم تسجيل كافة المعلومات المطلوبة من “رقم الهوية، رقم الجوال، الاسم بالكامل رباعي، تاريخ الميلاد، بيانات السكن تحديد الوضع الاجتماعي، رقم الجوال”.

الضغط على كلمة إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في الراغبين في التسجيل في العمالة الغير منتظمة والتي تتمثل في التالي:

لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يكون مقيم في مصر.

أن يكون من غير الحاصلين على أي منحة من المنح المقدمة.

أن يكون المتقدم من غير العاملين في أي وظيفة حكومية.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

حتى تلك اللحظة لم تعلن الحكومة المصرية عن موعد رسمي محدد لصرف منحة العمالة الغير منتظمة في عام 2024، حيث من المتوقع أن تصرف المنحة قريباً جداً لكل المستفيدين منها.