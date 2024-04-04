تابع آخر الحلقات.. موعد عرض وإعادة مسلسل شباب البومب 12 عبر قناة روتانا خليجية

مسلسل شباب البومب هو من أشهر المسلسلات التي تذاع في شهر رمضان الكريم داخل المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر جميع المتابعين موعد الإعلان عن الحلقة بشكل يومي والعنوان الخاص بها، ويرغب الجميع بمعرفة موعد إعادة المسلسل الذي يتم إعادته على قناة روتانا خليجية لأكثر من أربع مرات في اليوم الواحد، لذا يمكنكم متابعة السطور القادمة لمعرفة مواعيد إعادة مسلسل شباب البومب.

شخصيات وأبطال مسلسل شباب البومب الموسم

يمتلك مسلسل شباب البومب نخبة رائعة من الممثلين المتميزين بالروح الشبابية التي تتسم بالمرح والحيوية، وكان من الضروري أن يتم اختيار هؤلاء الممثلين لإقامة وتنفيذ هذا العمل، لأنه يتسم بالطابع الكوميدي الذي يحتاج إلى أشخاص مشابهين له، لذا تم اختيار طاقم العمل بحرص شديد من قبل المخرج والمؤلف، ولهذا كان اختيارهم متمثل في الآتي:

الممثل الذي قام بأداء دور عامر هو فيصل العيسى.

تم اختيار وائل الجربي لأداء دور المحقق في مسلسل شباب البومب.

قد تم اختيار الفنان عبد العزيز الفريحي حتى يلعب دور تركي.

تم اختيار فنان متميز لأداء دور كفتة وهو سليمان المقيطيب.

موعد عرض وإعادة مسلسل شباب البومب

حتى يتم متابعة مسلسل شباب البومب بشكل يومي، يجب تشغيل قناة روتانا خليجية والتي أعلنت عن قيامها بعرض المسلسل وأعلنت عن مواعيد العرض والإعادة له، حيث جاءت المواعيد كالآتي: