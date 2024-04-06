بعد تغيير سعر الدولار الحكومة تُحدد سعر الأردب القمح 2024 في مصر…الخير جاي للفلاحين

سعر الأردب القمح 2024 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عن نية مصر في تحديد سعر الأردب القمح 2024 ونتيجة لهذا الإعلان من المتوقع ارتفاع أسعار القمح، ويسعى المواطنين للتعرف على أسعار القمح الراهنة، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من إبريل لعام 2024، وسوف نوافيكم بتحديثات أسعار القمح اليومية الأربعاء عبر موقعنا الإلكتروني.

سعر الأردب القمح 2024

في ظل الاهتمام الكبير الذي يظهره الأفراد في الاستفسار عن أسعار أردب القمح، نوفر لكم قيمة القمح الحالية على موقعنا الإلكتروني، وقد جاءت أسعار القمح على النحو التالي:

حيث بلغ سعر طن البروتين نحو 350 جنيهًا تقريبًا، مسجلًا بذلك ارتفاعا نسبته خمسة بالمئة.

وصلت التكلفة لكل طن من القمح الذي يأتي من روسيا إلى حوالي ستمائة جنيه، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا نسبته اثنان ونصف في المئة.

حيث وصلت تكلفة الطن الواحد من القمح الذي تم استيراده والذي يحتوي على بروتين منشأة روسيا إلى تقريبًا 3400 جنيه مصري، مشاهدة بذلك ارتفاعًا قدره 2.5 بالمئة.

شهدت أسعار طن القمح الروسي الغني بالبروتين ارتفاعاً بقدر 5%، لتصل تكلفته إلى ما يقارب 3250 جنيهًا مصريًا.

وصل سعر الكيلوغرام الواحد من القمح لدى المستهلك عند العطارين حتى يوم الأربعاء الموافق 20243 إلى حوالي جنيهين.

سُجلت اليوم الأربعاء، الثالث من إبريل لعام 2024، تكلفة الأردب من القمح المحلي بمبلغ يقارب 2300 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم

في حالة اقتناء دقيق أبيض، ينبغي أن يصل ثمن الكيلوغرام إلى ثمانية عشر جنيهًا، وإذا قمت بشراء كيلوغرام من دقيق الضحى مقابل ثلاثين جنيهًا، ودقيق الريحان يبلغ ثمنه تسعة وعشرون جنيهًا مصريًا، وفي حال تمت عملية البيع، من المهم أن يتم تحديد سعر الكيلوجرام الواحد من دقيق الخمس نجوم بثلاثين جنية مصري، عند الإقدام على عملية الشراء، يحدد سعر الكيلوجرام الواحد من الدقيق بمبلغ سبعين جنيهًا مصريًا.