تردد قناة دي إم سي dmc الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 على النايل سات وعرب سات

قامت سلسلة قنوات دي ام سي بعرض العديد من المسلسلات الحصرية على شاشتها في موسم رمضان 2024، ومن ضمن المسلسلات التي قامت بعرضها مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز التي زاد من عدد متابعين قناة دي إم سي، لذلك قام البعض بالبحث عن تردد قناة دي ام سي وكيفية ضبط التردد لمشاهدة ومتابعة مسلسل الحشاشين، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تردد قناة دي إم سي.

ما هو تردد قناة dmc الناقلة لمسلسل الحشاشين؟

تحقق قناة دي ام سي نجاحا باهرا بين جميع قنوات المسلسلات، وخاصة في رمضان موسم 2024 بعد اطلاق اول حلقات مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، بينما حصلت القناة على شهرة أوسع النطاق بعد إطلاق هذا المسلسل، وللراغبين في معرفة تردد القناة، بينما هو يتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي للقناة هو نايل سات.

تردد القناة هو 12092

استقطاب رأسي.

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ لقناة: ⅚.

متى مواعيد عرض مسلسل الحشاشين عبر قناة دي إم سي؟

تقوم قناة دي ام سي بث مسلسل الحشاشين عبر شاشتها، بأعلي مستوي صوت وصورة، بينما تأتي مواعيد العرض كما يلي: