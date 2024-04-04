الحلقات الأخيرة.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين رمضان 2024 والقنوات الناقلة

منذ إطلاق أول حلقات مسلسل الحشاشين بطولة النجم والفنان كريم عبد العزيز عبر سلسلة قنوات دي إم سي، وقد حظي المسلسل على شهرة كبيرة بين جميع المتابعين في موسم رمضان لعام 2024، نظراً لأحداث المسلسل الحصرية والنادرة، بالإضافة إلى طقم العمل المميز الذي يعشقه العديد من الأشخاص، ولذلك يتساءل البعض عن مواعيد مسلسل الحشاشين والقنوات التي تقوم ببث المسلسل عبر شاشتها.

مواعيد مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز علي قناة دي إم سي في تمام الساعة 9:15 مساء، ويتم اعادة في تمام الساعة 1:45 صباحاً، والساعة 4:15 مساء؛ بينما يتم عرض المسلسل على قناة دي إم سي دراما في تمام الساعه 11 مساء، ويتم اعادة المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحاً والساعة 1:30 مساء؛ يتم عرض المسلسل على منصة Watch الالكترونية في الساعة 9:15 مساءا، ليس له أعادة على منصة Watch.

من هم أبطال مسلسل الحشاشين؟

ساهم في طقم العمل بمسلسل الحشاشين أشهر الفنانين والنجوم المصرية، التي كانت لهم اطلالة جميلة وجذابة على شاشات عرض المسلسل في موسم رمضان 2024م، ومن ضمن طقم الممثلين التي من ضمن طقم العمل الفني ما يلي: