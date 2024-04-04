استقبل الآن.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة أقوي الأفلام السينمائية المصرية

تعتبر تردد قناة روتانا سينما الجديد من أهم وأقوى القنوات التي تهتم بالسينما المصرية وتقوم بعرض باقة مميزة جداً من الأفلام السينمائية على مدار ال 24 ساعة دون توقف، والجدير بالذكر أن هذه الأفلام تتناسب مع كافة الأذواق، وذلك لأنها تبث جميع أنواع الأفلام القديمة والحديثة والأكشن والكوميديا، ولكي تتمكن من معرفة التردد الخاص بها وتحميلها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة روتانا سينما الجديد

تزايد التساؤل في الآونة الأخيرة عن تردد قناة روتانا سينما الجديد، وذلك من أجل الحصول على فرصة مشاهدة أقوي وأدق دون حدوث أي تشويش، وبالنسبة لمعلومات التردد الخاص تتمثل في النقاط التالية:

اسم القمر الصناعي هو نايل سات .

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال قناة روتانا سينما؟

قمنا بإتاحة لكم خطوات بسيطة جداً يمكنكم من خلال تحميل واستقبال قناة روتانا سينما واستماع الأفلام الحاصلة على نسبة مشاهدة عالية جدا، كل ما هو عليك اتباع الخطوات التالية: