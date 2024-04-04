عربي و دولي
شوف اسمك فيهم.. تنزيل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي
أوشكت الحكومة العراقية على الانتهاء من فحص وتدقيق طلبات الراغبين في الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة 2024 من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، وذلك استعداداً للإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقعها الرسمي أو موقع منصة مظلتي التابع لوزارة العمل العراقية، حيث لابد أن تتأكد الحكومة من صحة الأوراق المُقدمة ومدى أحقية الشخص في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
وتسهيلاً على المواطنين العراقيين، اتاحة الحكومة العراقية معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عن طريق:
- الدخول إلى منصة مظلتي والتابعة لوزارة العمل العراقية.
- وبمجرد دخوله إلى المنصة سيكون لديه القدرة على معرفة مدى أهليته للاستحقاق.
- كما تُقدم منصة مظلتي خدمات أخرى متعددة مثل: تحديد السكن و استمارة الرعاية الاجتماعية.
- وإلى الآن لم يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة.
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية 2024
وكما هو موضح من قبل الحكومة العراقية، فإن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة، تكون كالتالي:
- التوجه مباشرة إلى منصة مظلتي، التابعة لوزارة العمل العراقية.
- بعد ذلك ابحث عن كلمة “الخدمات الإلكترونية”، وقم بالضغط عليها.
- قم بالضغط على اختيار برنامج “الرعاية الاجتماعية”.
- ومن ثم اضغط على اختيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”.
- قم بكتابة رقم الوجبة والمحافظة التي تقيم بها.
- سيطلب منك بعد ذلك كتابة الرقم القومي، بشكل صحيح والضغط على كلمة “استعلام”.
- ويظهر بعد ذلك الكشوف بصيغة الـ PDF