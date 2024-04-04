شوف اسمك فيهم.. تنزيل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

أوشكت الحكومة العراقية على الانتهاء من فحص وتدقيق طلبات الراغبين في الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة 2024 من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، وذلك استعداداً للإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقعها الرسمي أو موقع منصة مظلتي التابع لوزارة العمل العراقية، حيث لابد أن تتأكد الحكومة من صحة الأوراق المُقدمة ومدى أحقية الشخص في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وتسهيلاً على المواطنين العراقيين، اتاحة الحكومة العراقية معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عن طريق:

الدخول إلى منصة مظلتي والتابعة لوزارة العمل العراقية. وبمجرد دخوله إلى المنصة سيكون لديه القدرة على معرفة مدى أهليته للاستحقاق. كما تُقدم منصة مظلتي خدمات أخرى متعددة مثل: تحديد السكن و استمارة الرعاية الاجتماعية. وإلى الآن لم يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية 2024

وكما هو موضح من قبل الحكومة العراقية، فإن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة، تكون كالتالي: