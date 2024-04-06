اللعبة معاها أحلى|…شفرات GTA V للأندرويد بعد تحديث April 2024+ تطوير الأسلحة والعربيات في جاتا 5

شفرات GTA V للأندرويد، لعبة جاتا هي واحدة من أقوى الألعاب الإلكترونية التي استطاعت أن تحدث ضجة كبيرة في الوقت الحالي نظرًا لأن الشركة المطلقة لهذه اللعبة تقوم بإصدار العديد من التحديثات وبشكل مستمر، اللعبة تحاكي الواقع حيث يمكن للبطل داخل اللعبة أن يقوم بسرقة العديد من السيارات وقيادتها والاستمتاع بإجراء العديد من المغامرات سوء الطيران أو القتال مع مجموعة من العصابات والمافيا وهناك الكثير من الأحداث الرائعة التي تحدث داخل هذه اللعبة المعروفة والتي لها جمهور عريض ولكن استخدام الشفرات يساعد على زيادة قدرة اللاعب مثل الحصول على الأسلحة وتحطيم الأرض والكثير من القدرات الأخرى.

شفرات GTA V للأندرويد

‏يتوفر عدد كبير من الشفرات الخاصة بلعبة جاتا التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين حيث أن هذه الشفرات قادرة على زيادة إمكانية اللاعب داخل اللعبة وتزيد قدرة حيث يمكنه قيادة السيارات تحت الماء وأيضًا يصبح اللاعب لا يتعرض للموت مطلقًا داخل اللعبة ويتمكن من قيادة السيارات الحديثة الموجودة داخل اللعبة والعديد من القدرات الأخرى التي تساعد على زيادة الحماس داخل اللعبة:

لجعل الرصاصات الخاصة بالسلاح مشتعلة : INCENDIARY

لارتداء لكمات قوية في اليد وتكون متفجرة : HOTHANDS

الحصول على مظلة باراشوت: SKYDIVE.

تغير الجاذبية لتصبح مثل القمر : FLOATER.

عمل زيادة للقوة : POWERUP

شفرات للسيارات في لعبة جاتا 5

‏الكثير من اللاعبين داخل لعبة جاتا كل اهتماماتهم تكون بالسيارات وانواعها ويرغبون في ركوب هذه السيارات المتنوعة، ولذلك هناك مجموعة من الشفرات الخاصة بتطوير السيارات:

السقوط من السماء : SKYFALL

للحصول على دراجة : BANDIT

لركوب سيارة من نوع سباق بورش : COMET.

لركوب موتوسيكل يكون سريع : PCJ-600 ROCKET

موتوسيكل خاص بالتحرك على الرمال : OFFROAD

للحصول على سيارة ليموزين من النوع الطويل : VINEWOOD.

لركوب سيارة جمع القمامة: TRASHED

شفرات لتطوير الأسلحة

‏أيضًا تعتبر الأسلحة هي واحدة من العوامل الأساسية الموجودة داخل اللعبة حيث يمكن أن يتم البحث عن الشفرات الخاصة بتطوير كافة الأسلحة داخل اللعبة: