تحميل كراسة شروط طرح الأراضي الجديد PDF من موقع صندوق الإسكان+طريقة حجز مسكن 2024

كراسة شروط طرح الأراضي الجديد، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان عن طرح مجموعة من الأراضي الجديدة الخاصة ببرنامج مسكن ولذلك أعداد كبيرة من المواطنين والشباب يبحثون عن المدن المطروح فيها هذه الأراضي وعن شروط التقديم وكافة التفاصيل لحجز هذه الأراضي الجديدة والجميع يرغبون في معرفة المواصفات الخاصة بكراسة الشروط حتى يتمكنوا من الحصول عليها والتقديم ودفع مقدم الحجز 100,000 جنيه وتتوفر هذه الأراضي في أغلب محافظات مصر.

كراسة شروط طرح الأراضي الجديد

‏الكثير من الشباب ينتظرون هذا المشروع حتى يتمكنوا من الحصول على قطعة من الأراضي المتوفرة فيه والتي تتميز بأسعار بسيطة وتم الإعلان عن بدء حجز هذه القطع في مختلف محافظات مصر من يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024 وسوف ينتهي الحجز واستقبال طلبات الحصول على الأراضي في مايو 2024، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان عن المحافظات التي تتوفر فيها هذه الأراضي وهي المنيا، غرب قنا، بدر، السادات، أسيوط، طيبة الجديدة، ونظرًا لأن الأمر مهم للكثير من الأشخاص يبحثون عن كراسة الشروط حتى يتم الحصول عليها والحجز ويمكن أن يتم تحميل الكراسة.

كيفية حجز أراضي مسكن

‏أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير المجتمعات العمرانية عن طرح مجموعة من الأراضي في محافظات مصر المختلفة بأعداد مختلفة أيضًا وتم طرح ثلاث مستويات حتى تتناسب مع ظروف جميع المواطنين الحريصين على الاستفادة من هذا المشروع والمستويات تكون على النحو التالي الأكثر تميزًا، والمتميز، والمتوسط ويمكن أن يتم حجز الأراضي والاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية.