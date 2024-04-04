سعودي ماركت: تطبيقك الأول للتسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية!

يعتبر أبلكيشن سعودي ماركت أشهر تطبيقات السوبر ماركت الشهيرة، حيث يقدم لك التطبيق كل ما تحتاج إلي معرفته من أهم المنتجات المتوفرة به وكذلك العروض الترويجية المختلفة على كل الاقسام مع الحصول على نقاط خصم عند الاستخدام الدائم.

مميزات أبلكيشن سعودي ماركت

بالنسبة إلى مميزات أبلكيشن سعودي ماركت فهي كالتالي:

يعتبر التسوق من خلال التطبيق طريقة سهلة للحصول على كل المنتجات المتوفرة في داخل فروع سعودي الشهيرة.

وذلك بأعلى مستويات الجودة مع وجود خدمة عملاء متميزة لمساعدة العملاء، كما يوفر التطبيق تشكيلة واسعة من كل المنتجات وتكون مقسمة على حسب النوع والأسعار وكذلك العروض لتسهيل التسوق الإلكتروني.

كما يوفر العروض على المنتجات الطازجة من اللحوم والدواجن وكذلك الأسماك والفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى منتجات البقالة مع كل أدوات المطبخ والمنزل، مع وجود الأجهزة الصغيرة كذلك.

أيضا يتميز التطبيق بسرعة توصيل المنتجات إلى المنزل، بأسرع وقت ممكن، مع توفير الخدمات على مدار الساعة، بالإضافة إلى وجود ميزة التخصيص بالإضافة إلى القدرة على تحديد مواصفات المنتجات التي تريدها بالتحديد من اللحوم والدواجن والأسماك بنفس طريقة الحصول عليها من خلال الفرع.

خطوات تحميل ابلكيشن سعودي ماركت

أما عن خطوات تحميل ابلكيشن سعودي ماركت فهي كالتالي: