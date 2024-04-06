وزارة الإسكان تُحدد موعد طرح شقق جنة إبريل 2024+أسعار الوحدات السكنية الجديدة

موعد طرح شقق جنة، يعتبر مشروع شقق جنة هو واحد من أكبر وأضخم المشروعات العمرانية المقدمة من وزارة الإسكان حيث يتميز بالعديد من المميزات المختلفة عن أي مشروع آخر فالوحدة السكنية الخاصة به تتميز بالفخامة و أيضًا التصميمات الفاخرة التي تجعل الكثير من المواطنين حريصين على الاستفادة من هذا مشروع والتعرف على كافة التفاصيل مثل شروط الحجز والمقدم المطلوب للحصول على وحدة سكنية من هذا المشروع.

موعد طرح شقق جنة

‏الكثير من المواطنين يتسائلون عن الموعد المحدد لطرح شقق مشروع جنة لجميع المواطنين وبسبب الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية بدأت الجهات المختصة المسؤولة عن المشروع في حصر هذه الوحدات حتى يتم الإعلان عنها لجميع المواطنين ومن المؤكد أنه سوف يتم البدء في الحجز في شهر ستة أو سبعة القادم، وجميع الشقق الموجودة في المشروع تتميز بتشطيبات وجودة عالية تميزها عن الكثير من المشاريع الأخرى وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 150 متر تقريبًا.

أسعار شقق جنة مصر

‏نظرًا لأهمية مشروع جنة الخاص بالوحدات السكنية الكثير من المهتمين يتساءلون عن أسعار الوحدات السكنية يكون السعر في المدن الخاصة بستة أكتوبر والشروق حوالي 1,300,000 جنيه، بينما سعر الوحدات السكنية في المنصورة الجديدة بالتحديد وصلت إلى 1,700,000 جنيه، والوحدات الموجودة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد وصل سعرها إلى 1,900,000 جنيه وجميع الوحدات لابد أن يتم تقديم مقدم لحجزها لا يقل عن 100,000 جنيه، ويتم تسديد أقساط الوحدات السكنية على سنوات تصل إلى سبعة سنوات بنسبة بسيطة جدًا، بالإضافة إلى توفير تمويل عقاري تصل نسبة السداد فيه إلى 25 سنة.