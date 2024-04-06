كلها ساعات قليلة ويبدأ…هنشوف الكسوف في مصر ولا لا؟ مركز البحوث الفلكية يرد

هنشوف الكسوف في مصر ولا لا؟، كما نعلم أن الكرة الأرضية ستشهد كسوف كلي للشمس، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 8 أبريل، وذلك بناءًا على الحسابات الفلكية التي تجرى على مستوى العالم، لذلك الكثير من المواطنين في مصر يتساءلون عن إمكانية رؤية هذا الكسوف، والذي يكون عبارة عن حجب القمر الشمس تمامًا في وضح النهار، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل عن إمكانية رؤية كسوف الشمس في مصر، وغيرها من التفاصيل الهامة حول هذه الظاهرة.

هنشوف الكسوف في مصر ولا لا؟

بعد كثرة السؤال عن إمكانية رؤية الكسوف الكلي للشمس في مصر، والذي سيحدث يوم الإثنين القادم،أكد المسؤولين في مركز البحوث الفلكية أنه لن يتم رؤية الكسوف الشمسي لا في مصر، ولا البلدان العربية، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية، وسيكون الكسوف يمكن رؤيته فقط في غرب أوروبا، المحيط الأطلسي، أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الهادئ، ويكون الكسوف في هذه المناطق كسوف جزئي للشمس، بينما يكون الكسوف كليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

موعد بداية كسوف الشمس

كما ذكرت فإن كسوف الشمس سيحدث طبقاً للحسابات الفلكية يوم الإثنين القادم، الموافق 8 أبريل، ويبدأ الكسوف بالتحديد فى تمام الساعة 5:40 دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، ويكون كسوف جزئي، أما ظاهرة الكسوف الكلي تصل إلى ذروتها في تمام الساعة 8:17 دقيقة مساءًا، ويكون موعد انتهاءه في تماما 10:52 دقيقة مساءًا، حيث تصل فترة الكسوف الشمسي مدة زمنية قدرها خمسة ساعات وعشر دقائق، والكسوف الكلي يستغرق فقط 4 دقائق من كل تلك المدة، وهذا الكسوف يحدث في وضع الاقتران ومن خلاله يتم تأكيد ميلاد هلال الشهر القمري الجديد، وتتكرر هذه الظاهرة كثيرًا على مستوى العالم، وسيكون عام 2027 عام مميز للعرب، خاصة شهر أغسطس لأنه سيحدث فيه كسوف كلي يمكننا رؤيته.