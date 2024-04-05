“نزلها وفرح عيالك” تردد قناة وناسة اغاني 2024 الجديد على النايل سات تابع احلى اغاني لولو
نزل تردد قناة وناسة اغاني حيث أن السنوات الأولى في عمر أي طفل أهم السنوات التي لها تأثير مباشر على حياته في المستقبل لأنها تحدد ملامح الشخصية العامة، يحتاج الأطفال دائما إلى الاستماع إلى قنوات الكرتون الذي يمثل لهم عالم واسع من الخيال والإبداع، لذلك من المهم أن تعرف كل أم تردد هذه القناة بعد التحديث، كي توفر لطفلها قناة متميزة فريدة عن باقي القنوات المنتشرة حاليا.
تردد قناة وناسة اغاني
قناة وناسة من القنوات المناسبة للأطفال في بداية عمرهم خاصة بعد سن الثلاث سنوات، هذا ما يدفع كل الأباء والأمهات عن تردد قناة وناسة اغاني، والتي تقدم جميع برامجها بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة، بجانب الغرض المستمر على مدار 24 ساعة ويتم تحديث التردد بصفة دورية من قبل إدارة القناة لأن ذلك يضمن الاستمرار في البث بلا أي تشويش أو انقطاع الإرسال
- معامل الترميز:27500
- التردد: 11595
- معدل تصحيح الخطأ:¾
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- مستوى الجودة:HD.
أما عن التردد الآخر فيكون خلال القمر الصناعي عرب سات.
- معامل الترميز:27500
- مستوى الجودة:HD
- التردد:11270
- معامل تصحيح الخطأ:¾
تردد قناة وناسة 2024 الجديد
استطاعت قناة وناسة أن تحتل أعلى الدرجات بين باقي القنوات المنافسة، وقد أصبحت أفضل قنوات الكرتون في الشرق الأوسط على الإطلاق لما لها من مميزات عديدة كما يلي.
- حرص القناة على تقديم المحتوى الذي يناسب طبيعة الحياة في الوطن العربي.
- تعمل وناسة جاهدة على تقويم سلوك الطفل الغربي من خلال مسلسلات الرسوم المتحركة.
- تقدم وناسة البرامج التي لها عامل في ترسيخ الأخلاق النبيلة.
- تقدم وناسة الأغاني التي تلفت اهتمام الصغار.
- تقدم محتوى مناسب لكافه الأطفال في مختلف الاعمار.
- تعرض القناة بشكل مجاني على مدار اليوم بدون أي توقف.