“النسخة الأكثر تطورا من الواتس العادي“ طريقة تحميل واتساب بلس “أهم المميزات”.. جربه حالا

واتساب بلس من برامج الدردشة الرائعة التي يستخدمها الكثيرين كتطبيق افتراضي بديلا عن الواتساب الأصلي بسبب الإضافات المميزة التي يتمتع بها، فهو عبارة عن نسخة معدلة من الواتساب ولكن قام بعض المهندسون المختصون بإضافة خصائص أخرى حازت على إعجاب الكثيرين من مختلف الدول، واليوم سنستعرض لكم في هذا المقال طريقة تحميل واتساب بلس على الهاتف وأبرز مميزاته.

طريقة تحميل واتساب بلس

واتساب بلس التطبيق الذي يبحث الكثيرون عنه ويرغبون في استخدامه للدردشة ليتمكنوا من الاستفادة من المميزات المتعددة الموجودة به والتي تجعله أحد افضل التطبيقات الذكية على الإطلاق، وفيما يلي خطوات وطريقة التحميل :

فتح متصفح جوجل وكتابة اسم التطبيق whatsapp plus في خانة البحث.

ادخل الى موقع موثوق واضغط على “تنزيل” لتحميل ملف APK الخاص بالتطبيق.

اتبع خطوات تثبيت التطبيق لتنزيله على جهازك.

إذا واجهت مشكلة في التثبيت ادخل الى اعدادات الهاتف وتأكد من تفعيل خاصية “تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة”.

بعد تثبيت التطبيق قم بفتحه وادخل رقم الهاتف الشخصي لتصلك رسالة تتضمن رمز التحقق.

ادخل الرمز في المكان المخصص لإنشاء الحساب، ثم قم بإعداد البروفايل عبر إدخال الاسم وكلمة تعبر عنك وصورة شخصية.

الآن يمكنك الاستمتاع بالدردشة باستخدام تطبيق واتساب بلس.

مميزات واتساب بلس

واتساب بلس تتوافر به العديد من المميزات الرائعة والإمكانيات المذهلة، وفيما يلي نسرد لكم أبرز المميزات :