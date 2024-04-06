بأقل مقدمة|…مواصفات عربية شاومي الجديدة SU7 الكهربائية الجديدة+سرعة هائلة وقيادة آلية//مصر كلها هتشتريها

مواصفات عربية شاومي الجديدة، تزايدت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عن مواصفات سارة شاومي الجديدة، والتي تعرف باسم SU7، ويذكر أن شركة شاومي قد قامت بالإعلان منذ فترة عن إطلاقها لسيارة جديدة كهربائية، حيث أنها سيارة مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، والمطورة بأحدث الأساليب، تابع معي السطور القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول سيارة شاومي الجديدة، وأهم مواصفاتها.

مواصفات عربية شاومي الجديدة

تعرف سيارة شاومي الجديدة بقدراتها الخارقة، حيث أنها تمتلك العديد من المواصفات التي تنفرد بها عن غيرها، وهي كالتالي:

المحرك:

يمتاز المحرك الخاص بها بسرعته التي تصل إلى 220 كيلو متر ، كما يمنحها قدرة على الإسراع تبدأ من 0 إلى 100 كم/س، وذلك في زمنية قدرها 5.28 ثانية، أما مدى السير فيكون 668 كيلو متر.

السرعة:

تصل سرعة سيارة شاومي SU7، القصوى إلى 210 كم، بينما النسخة الأحدث منها في شاومي والتي تعرف SU7 MAX حيث تمتلك زوجان من المحركات تصل قوتهما إلى 425 حصان.

البطارية:

تمتاز بسرعة الشحن، حيث يمكن شحنها في 10 دقائق فقط لتغطي مسافة قدرها 390 كم، كما أن مدى السير لديها يصل إلى 800 متر، وتصل سرعة السيارة من نقطة الانطلاق الصفرية إلى 100 كم/ساعة، في مدة قدرها 2.78 ثانية، أما السرعة القصوى فتصل إلى 265 كم/ساعة.

ما هي التقنيات الجديدة في سيارة شاومي SU7