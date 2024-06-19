قدم من هنا يا استاذ|,,,وحدات سكنية لمحدودي الدخل قريبا على موقع صندوق الإسكان 2024

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
قدم من هنا يا استاذ|,,,وحدات سكنية لمحدودي الدخل قريبا على موقع صندوق الإسكان 2024
وحدات سكنية لمحدودي الدخل

وحدات سكنية لمحدودي الدخل، يتساءل الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي، هذا وقد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الموعد الذي تم تحديده لطرح شقق الاسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المحدود، كما أعلنت أيضًا عن الشروط المطلوبة للتسجيل والحصول على إحدى هذه الشقق، تابع معي.

وحدات سكنية لمحدودي الدخل

كما ذكرت أنه منذ الإعلان عن بدء طرح شقق جديدة في الاسكان الاجتماعي، والكثير يتساءل عن موعد طرحها، والجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري الأستاذة مي عبدالحميد قد كشفت عن بدء طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل سيكون في منتصف الجاري، كما قالت أيضًا أن هذه الشقق توجد في كافة المدن الجديدة، كما أنها شقق متكاملة و مشطبة، وجاهزة للتسليم، بأسعار تناسب محدودي الدخل.

وحدات سكنية لمحدودي الدخل
وحدات سكنية لمحدودي الدخل

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

هناك عدد من الشروط قامت وزارة الإسكان الاجتماعي في مصر بوضعها وذلك من أجل التأكد من استحقاق المتقدمين للحصول على شقق الإسكان بسعر محدود، وتتلخص هذه الشروط في عدة نقاط على النحو التالي:

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
  • الأشخاص المتقاعدين أصحاب المعاشات لا يتجاوز عمرهم 75 عام.
  • عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام، ولا يتخطى 51 عام.
  • أن لا يكون المتقدم قد حصل على قطعة أرض تتبع لوزارة الإسكان.
  • أن لا يكون المتقدم قد حصل على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي مسبقًا في إعلانات سابقة.
  • لا يجب أن يزيد راتب المتقدم عن 7 آلاف جنيه، كما يجب أن لا يقل عن 2700 جنيه.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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