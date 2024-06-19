قدم من هنا يا استاذ|,,,وحدات سكنية لمحدودي الدخل قريبا على موقع صندوق الإسكان 2024

وحدات سكنية لمحدودي الدخل، يتساءل الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي، هذا وقد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الموعد الذي تم تحديده لطرح شقق الاسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المحدود، كما أعلنت أيضًا عن الشروط المطلوبة للتسجيل والحصول على إحدى هذه الشقق، تابع معي.

وحدات سكنية لمحدودي الدخل

كما ذكرت أنه منذ الإعلان عن بدء طرح شقق جديدة في الاسكان الاجتماعي، والكثير يتساءل عن موعد طرحها، والجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري الأستاذة مي عبدالحميد قد كشفت عن بدء طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل سيكون في منتصف الجاري، كما قالت أيضًا أن هذه الشقق توجد في كافة المدن الجديدة، كما أنها شقق متكاملة و مشطبة، وجاهزة للتسليم، بأسعار تناسب محدودي الدخل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

هناك عدد من الشروط قامت وزارة الإسكان الاجتماعي في مصر بوضعها وذلك من أجل التأكد من استحقاق المتقدمين للحصول على شقق الإسكان بسعر محدود، وتتلخص هذه الشروط في عدة نقاط على النحو التالي: