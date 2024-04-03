تكنولوجيا
تشغيل واتساب الذهبي القديم من جديد بعد ايقافه .. تحديث مميز سابق الجميع في اكتشافه
تشغيل واتساب الذهبي القديم من جديد بعد ايقافه .. تحديث مميز سابق الجميع في اكتشافه
أصبحت المراسلة الفورية أحد أهم أدوات التواصل بين جميع أفراد المجتمعات ويتمتع تطبيق واتساب الذهبي بشهر واسعة لما يتميز من خصائص ومميزات اضافية لا يتم توافرها في النسخة الأصلية للتطبيق، لذلك فقد نال استحسان الكثير من المواطنين، ولمعرفة كيفية تنزيل وتشغيل واتس اب الذهبي يمكنك متابعة السطور التالية من المقال.
تحميل وتشغيل واتساب الذهبي
تحميل وتنزيل واتساب الذهبي الاصلي دون فقدان أي من المحادثات القديمه عليك اتباع ما يلي:
- يجب عليك اولا احذف الاصدار القديم من تطبيق واتساب.
- قم بتنزيل تطبيق واتساب الذهبي الجديد.
- عليك تشغيل موديل الملفات.
- بعد ذلك قم بالتوجه الى التنزيل ثم عليك متابعة تثبيت التحديثات.
- بعد ان تقوم من الانتهاء من تثبيت واتساب الذهبي الجديد على جهازك قم بتشغيل التطبيق.
- سوف تتمكن من الاطلاع على جميع محادثاتك السابقة.
مميزات تطبيق واتساب الذهبي الجديد
يتمتع تطبيق واتساب الذهبي الجديد العديد من المميزات ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:
- أحد أهم المميزات التي يتمتع بها تطبيق واتس اب الذهبي الاخير هو القدرة على تخصيص المظهر الخارجي للتطبيق أيضا واجهة المستخدم.
- يتيح التطبيق للأشخاص المستخدمين اختيار العديد
- من الخلفيات والثيمات المتنوعة لشاشة الجوال.
- من الممكن تغيير ايقونة التطبيق وايضا حجم الخط والنصوص واللون وفقا لذوق المستخدم.
- يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب الذهبي اخفاء اخر ظهور لهم.
- يقوم برنامج واتساب الذهبي بتدعيم ارسال الملفات باي صيغه مثل ملفات الصوت والصور والفيديو وايضا الوسائط المختلفة.
- يمكن لمستخدمي التطبيق إجراء المكالمات المرئيه والصوتيه حتى في المناطق التي بها حظر المكالمات الصوتية عبر الانترنت.
- من الممكن للأشخاص المستخدمة للتطبيق تثبيت الرسائل التي تم حذفها عن طريق وضع إشارة
- المحادثات المهمة يقوموا بتفعيل هذه الميزة الهامة.