تكنولوجيا
“مش مجرد لعبة سباق عادية” لعبة Need for Speed No Limits هتخليك تعيش إحساس السرعة والتحدي بشكل واقعي!
لعبة Need For Speed No Limits من أشهر الألعاب في فئة سباقات السيارات تحتوي على العديد من المميزات مثل إمكانية شراء سيارات جديدة وترقيتها لتجعل اللعبة أكثر متعة وتشويق مع العديد من المميزات المختلفة التي جعلتها في صدارة تلك الفئة من الألعاب.
مميزات لعبة Need For Speed No Limits
أهم مميزات لعبة Need For Speed No Limits كالتالي:
- تتميز باحتوائها رسومات عالية الجودة وهي ثلاثية الأبعاد وهو ما يجعل اللاعبين يستمتعون وكأنها داخل سباقات حقيقية.
- تتوفر فيها مجموعة متنوعة من المهام المختلفة ومن خلالها يمكنك الحصول على مكافآت عديدة تستخدم في شراء السيارات أو في ترقيتها.
- مجانية بها عدة أوضاع متنوعة للعب حتى لا يشعر اللاعبين بالملل مع وجود جولة تعليمية وهي تساعد في تعلم المبتدئين فيها كيفية اللعب والاستفادة من الخدمات بها.
- كذلك متعددة المستويات ويمكن للاعبين الترقية في كل مستويات وتحقيق الإنجازات ثم الفوز في السباقات.
إضافات جديدة في أحدث إصدار من اللعبة
كذلك هناك إضافات عديدة في لعبة Need For Speed No Limits فهي كالتالي:
- أولا المحرك يمكنك ترقيته في السيارة لكي تجعلها تمتلك سرعة أكبر للفوز بالمركز الأول في السباقات بسهولة.
- ثانياً الانتقال من بعد تحميل اللعبة إلي وحدة الانتقال التي تساعدك في التحكم في السيارة بطريقة أفضل.
- ثالثاً التربو وهو يوفر لك صوت مميز لمحركات السيارة مع الإطارات التي يمكنك ترقيتها لتكون متميزة مما تُعطيك مظهر جذاب ما بين السيارات الأخرى.
- رابعاً النيترو وهو من أبرز الخدمات التي يمكن الحصول عليها حيث أنها تعمل على منح السيارات سرعات فائقة تكون أكبر وهو ما يمنحك الفرص للفوز في أشد السباقات صعوبة والوصول إلى مستويات مرتفعة.