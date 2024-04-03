“أعرف”.. خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي في السعودية 2024

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا يشرح خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي في السعودية، ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الدعم التي تُقدمها الوزارة للمواطنين المحتاجين، بهدف تحسين مستوى معيشتهم، وفيما يلي نكشف عن الخطوات المطلوبة للاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور، والشروط الضرورية للتسجيل في هذا البرنامج.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي في السعودية

ها هي خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي في السعودية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك. انقر على أيقونة “الأهلية والاستحقاق”. تصفح تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين. ستظهر النتائج أمامك.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لابد من توافر بعض الشروط اللازمة للحصول على أهلية الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في السعودية.

يجب أن لا يتجاوز دخله الشهري الحد الأقصى المسموح به لتلقي الدعم.

يجب أن يكون خاليًا من الإقامة في دور الإيواء، المراكز الاجتماعية، أو المعتقلات داخل الأراضي السعودية.

يجب أن لا يمتلك أصولًا أو عقارات باسمه.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يجب أن ينتمي إلى الفئات المستفيدة المحددة من قبل الوزارة.

خطوات الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445

لتقديم الاعتراض الرسمي على رفض أهليتهم، يمكن للأفراد اتباع الخطوات التالية: