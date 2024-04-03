“ريلمي واكله الجو“ سعر ومواصفات هاتف Realme 12 X.. اشتريه حالا..!!

شركة ريلمي إحدى الشركات المتخصصة في الهواتف الذكية قامت في الفترة الأخيرة بإصدار أكثر من جهاز بإمكانيات مذهلة مما جعل ملايين المستخدمين يقبلون على شراءها ويشيدون بجودتها ومواصفاتها القياسية التي جعلتها تدخل المنافسة بقوة مع شركات أخرى عالمية، وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن أحدث إصداراتها هاتف Realme 12 X الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف ومميزاته وسعره في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Realme 12 X

هاتف Realme 12 X يتمتع بمزايا عديدة فائقة وبشهادة الخبراء والمستخدمين فإن إمكانيات الهاتف العالية تجعله سهل الاستخدام وقوي الأداء، وفيما يلي نستعرض لكم مواصفات الهاتف :

الهاتف مصمم بشكل جذاب وسمكه رفيع بمقاس 9.69 مللي متر.

نوع شاشة الهاتف IPS LCD ومقاسها 6.72 بوصة، بدقة عالية FHD وبمعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة شديدة السطوع حيث تصل الى 950 شمعة، كما توفر الحماية من الضوء الأزرق.

الهاتف يحتوي على ثلاث كاميرات الرئيسية دقتها 50 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بكسل.

معالج الشاشة من نوع MediaTek Dimensity الذي يتميز بقوته وبذلك يضمن عمل الهاتف بسرعة وكفاءة.

بطارية الهاتف تعيش لفترات طويلة حيث تبلغ سعتها 5000 مللي امبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

الهاتف يدعم شبكات 4G و 5G ويعمل بنظام تشغيل اندرويد 14.

يتميز الهاتف بمقاومته للغبار والماء، كما يتوافر به مستشعر البصمة.

ويتوافر به ميزات أخرى مثل التاتش الذكي عند سقوط الأمطار وتقنية ميني كابسل 2.0، واستريو الصوت.

سعر هاتف Realme 12 X

الهاتف متوافر على موقع Realme وفي العديد من المتاجر الكبرى ويبلغ سعره 144 دولار و 162 دولار و 180 دولار حسب مساحة التخزين العشوائية 4 جيجا رام أم 6 جيجا رام أم 8 جيجا رام.