تنزيل GBWhatsapp pro الإصدار الجديد!.. جي بي برو واتساب بمميزات ولا في الأحلام

بعد التعطيل المفاجئ التي شهدة تطبيق واتساب الأصلي منذ دقائق بدأ العديد من المستخدمين يتساءلون عن النسخ المعدلة التي يمكنهم القيام بتنزيلها والإستمتاع بجميع المميزات المقدمة داخل التطبيق، ومن أبرزها تطبيق GBWhatsapp pro الذي يعد الأبرز تميزًا من بين تطبيقات المراسلة الفورية، حيث إنه يمتلك العديد من المميزات والمواصفات الأكثر ذهولاً وتميزًا من بين التطبيقات الأخرى.

كيفية تنزيل تطبيق GBWhatsapp pro

تعد عملية تثبيت وتنزيل تطبيق GBWhatsapp pro أمرًا صعبًا أمام المستخدمين، نظرًا لعدم توافره عبر تطبيق جوجل بلاي أو اب ستور، لكن يمكنك اتباع بعض الخطوات التي تُساهم في تنزيل هذا التطبيق بكل سهولة، كما يلي:-

في البداية تحتاج إلى تنزيل GBWhatsapp pro بصيغة Apk من موقع واتساب موثوق منه.

لتبدأ بعدها عملية تثبيت GBWA.

ثم يتم تنشيط التنزيل من مصادر غير معروفة أو غير أمنة عبر إعدادات الهاتف.

الإنتقال بعد ذلك إلى الوصول الخاص لتقوم بتفعيله.

السماح بالتثبيت من المصدر الموثوق.

والنقر فوق كلمة “السماح”.

مميزات تطبيق GBWhatsapp pro الجديد

من أبرز المميزات التي يمكنك التعرف عليها في تطبيق GBWhatsapp pro الإصدار الجديد، كما يلي:>-