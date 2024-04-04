وزارة التربية والتعليم تعلن عن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لكل صفوف النقل وجدول الثانوية العامة!

في العام 2024، أصبح البحث عن جدول امتحانات الترم الثاني أمرا ضروريا للعديد من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية، يأتي هذا الاهتمام نتيجة لتغيير الموعد الخاص بها، الذي تم إعلانه بالتزامن مع الإجازات الخاصة بالأخوة المسيحيين، مما دفع الطلاب للبحث عن التفاصيل والتواريخ بشكل متكرر.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

تم تقديم جدول امتحانات الترم الثاني لعام 2024 ليتمكن الطلاب من التخطيط لمراجعتهم والاستعداد بشكل جيد.

ستبدأ الامتحانات في الرابع من مايو وتستمر حتى الخامس والعشرين من نفس الشهر، مما يمنح الطلاب شهرا كاملا للتحضير والاستعداد لأداء الامتحان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يوضح جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 توزيع المواد على مدار الأسابيع، حيث تبدأ الامتحانات في العاشر من شهر يونيو وتستمر حتى عشرين يوليو.

يتضمن الجدول امتحانات مختلف المواد بترتيب دقيق، ما يتيح للطلاب تنظيم وقتهم والاستعداد بشكل مناسب لكل امتحان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

10 يونيو 2024 (الاثنين): مواد لتربية الدينية والتربية الوطنية 12 يونيو 2024 (الأربعاء): مواد الاقتصاد والإحصاء 22 يونيو 2024 (السبت): اللغة العربية 25 يونيو 2024 (الثلاثاء): اللغة الأجنبية الثانية 29 يونيو 2024 (السبت): فيزياء وتاريخ 2 يوليو 2024 (الثلاثاء): اللغة الأجنبية الأولى 6 يوليو 2024 (السبت): كيمياء وجغرافيا 10 يوليو 2024 (الأربعاء): جيولوجيا وعلم النفس والاجتماع 13 يوليو 2024 (السبت): الرياضيات البحتة والرياضيات البحتة تفاضل وتكامل 17 يوليو 2024 (الأربعاء): الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا والفلسفة والمنطق 20 يوليو 2024 (السبت): الرياضيات التطبيقية

بهذا الجدول المحدد لامتحانات الترم الثاني والثانوية العامة لعام 2024، يمكن للطلاب التخطيط بدقة لاستعدادهم الصحيح لأداء الامتحانات، يظهر هذا الاهتمام المتزايد بجدول الامتحانات أهمية الإجراءات التنظيمية في التعليم وأثرها على تحقيق النجاح في الدراسة.