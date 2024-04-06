Here|.. رابط تحديث أبريل +GTA والطريقة الصحيحة لاستخدام جاتا بلس online 2024//اللعبة الأكثر شهرة في العالم من Rokstar

تحديث أبريل +GTA، الكثير من محبي لعبة جاتا يتساءلون عن التحديث الجديد الخاص باللعبة، لذلك فقد شركة Rockstar Games تحديث جديد في هذا الشهر، والجدير بالذكر أن هذا التحديث فإن بمنح اللعبة العديد من المزايا، وكذلك أضاف إليها الكثير من العروض الحصرية يمكن لأعضاء اللعبة التمتع بها، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة أبرز ما جاء في التحديث الجديد GTA+.

تحديث أبريل +GTA

كما ذكرت أنه تم تحديث لعبة جاتا بلس، وهو تحديث خاص بشهر أبريل، والذي أضاف العديد من المزايا الرائعة للعبة، ويمكن تلخيص مزايا وعروض جاتا بلس في عدة نقاط على النحو التالي:

من ضمن العروض التي تم منحها في التحديث الجديد هي Pfister 811 Super، وهي تعد إحدى السيارات الرياضية التي تمتاز بالسرعة الفائقة، كما أنها مصممة بشكل انيق ومميز

ملابس عيد القديس باتريك، حيث يتم الاحتفال بأجواء عيد القديس ضمن مجموعة من الملابس الخضراء.

تم اضافات دهانات جديدة Chameleon، عملت على إضافة لمسة فريدة ورائعة استخدامها في دهن سيارتك، بالإضافة إلى أنها متغيرة الألوان.

عروض حصرية في جاتا بلس

هناك العديد من العروض الحصرية التي تمت إضافتها ضمن التحديثات الجديدة التي تمت في جاتا بلس، ويمكن للمتابعين الحصول عليها، والتي تتمثل في العقارات والأسلحة وكذلك المركبات داخل اللعبة، كما يمكنك الحصول على مليون دولار من GTA كإضافة شهرية لأعضاء جاتا بلس، كما يمكنك الوصول إلى عقارات Yacht Club والتمتع بتجربة فاخرة، بالإضافة إلى ذلك فإن يمكنك الحصول على مكافآت إضافية عندما تقوم بإكمال المهام والأنشطة داخل اللعبة، كما يمكنك الاستمتاع بقائمة موسيقية مميزة.