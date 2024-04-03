“العطل العالمي علي whatsapp” ما هو سبب تعطل الواتساب

هل يوجد مشكلة في الواتس اب اشتكى آلاف من مستخدمين الواتساب من تعطل تطبيقات ميتا مثل تطبيق واتساب، سواء على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر وأبلغ الآلاف من العملاء ومستخدمي تطبيق واتساب عن عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل على الواتساب، ولم تكشف شركة ميتا بعد عن سبب هذه المشكلة سنوضح لكم ما هو سبب تعطل الواتس اب.

ما هو سبب تعطل الواتساب

ذكرت وسائل الإعلام عن ورود تقارير حول وقوع خلل تقني في تطبيق “واتساب” بسبب تعطل خدمات شركة “ميتا” ما أدى إلى عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى التطبيق حسب التقارير كان التطبيق غير قادر على إرسال الرسائل بسهولة ولم يعمل على الهواتف أو الحواسب.

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يعمل تطبيق “واتساب” حاليا على الكثير من التغييرات السرية، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

فبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صان” The Sun البريطانية، هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق “واتساب”، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. تشمل، ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)، القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على “واتساب” (تجريبي).

وأشار إلى أن 30 % من أصحاب حساب الواتس اب سوف يواجهون مشاكل بعد إصلاح العطل.