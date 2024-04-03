توجه من حكومة العراق لإطلاق “عيدية مالية” للموظفين والمتقاعدين بقيمة 100.000 دينار.. حقيقة أم شائعة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، بدأ العديد من المواطنين ما بين موظفين ومتقاعدين يتساءلون بشكل مستمر عن وجود عيدية مالية، خاصة بعد قام مسؤول في الإمانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة الأمر، ليؤكد بانه حتى هذه الساعة لم تصدر أي تعليمات تُفيد بإطلاق عيدية لبعض الموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب الدنيا، موضحًا بأن الأمر يحتاج إلى تمويل كبير لتغطية كافة الموظفين والمتقاعدين في دولة العراق.

فكرة صرف عيدية مالية للموظفين والمتقاعدين

وأضاف المسؤول، بأن هذه الفكرة مازالت قيد عملية النقاش بين مجلس الوزراء العراقي والجهات المختصة، فضلاً عن أن الحكومة عملت بالفعل على دعم الموظف والمتقاعد على مدار الشهر الكريم، وذلك لإيقاف استقطاع مبالغ السلف والقروض المقدمة عليها، مما يُطالب عدد كبير من المواطنين في دولة العراق على صرف هذه العيدية خاصة في ظل الإضطرابات الاقتصادية والحياة المعيشية التي يمر بها الأشخاص من ارتفاع أسعار وما شابهة ذلك.

قيمة العيدية المالية للموظفين والمتقاعدين

وفي السياق ذاته، فإن قيمة المنحة التي من المتوقع صرفها في الفترة المقبلة وعقب حلول عيد الفطر المبارك بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي بحيث تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين من الرواتب الدنيا، على أن يتم تطبيق هذه العيدية فور توافر التمويل اللازم للقيام بتوزيعه على كافة المعنيين بالصرف، إضافة إلى حكومة العراق حريصها على دعمها المستمر للمواطنين.