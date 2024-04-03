خلاص هانت.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وهو الأمر الذي يهم كل من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، فبمعرفتهم لهذا الموعد يمكن للطلاب وضع جدول محتمل للمذاكرة والاستعداد للامتحانات، فيما يلي، سنقدم بالتفصيل عبر هذا المقال من موقع البديل جدول الامتحانات لطلاب النقل والثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

مع إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 أكدت وزارة التربية والتعليم على وجود ثلاث صفوف دراسية لم يتم تحديد مواعيد للامتحانات لها، إذ يتمتع طلاب تلك الصفوف بإعفاء من إجراء الامتحانات وفقًا للقانون، وتشمل هذه الصفوف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الابتدائي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، سيتم تحديد موعد محدد لاختبارات نهاية العام لهؤلاء الطلاب، ويُشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024 ستنطلق يوم السبت، الموافق 25 مايو المقبل، لجميع مراحل التعليم الأساسي وطلاب الشهادة الإعدادية، بينما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في الأول من يونيو القادم.

جدول امتحانات الثانوية العامة

أعلنت الوزارة أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون يوم 10 يونيو المقبل للمواد التي لا تُضاف إلى المجموع النهائي للدرجات، أما امتحانات المواد التي تُضاف للمجموع، فستبدأ يوم 22 يونيو المقبل، وفيما يلي تفاصيل وجدول الامتحانات.