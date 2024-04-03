خلاص هانت.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وهو الأمر الذي يهم كل من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، فبمعرفتهم لهذا الموعد يمكن للطلاب وضع جدول محتمل للمذاكرة والاستعداد للامتحانات، فيما يلي، سنقدم بالتفصيل عبر هذا المقال من موقع البديل جدول الامتحانات لطلاب النقل والثانوية العامة.
موعد امتحانات الثانوية العامة 2024
مع إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 أكدت وزارة التربية والتعليم على وجود ثلاث صفوف دراسية لم يتم تحديد مواعيد للامتحانات لها، إذ يتمتع طلاب تلك الصفوف بإعفاء من إجراء الامتحانات وفقًا للقانون، وتشمل هذه الصفوف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الابتدائي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، سيتم تحديد موعد محدد لاختبارات نهاية العام لهؤلاء الطلاب، ويُشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024 ستنطلق يوم السبت، الموافق 25 مايو المقبل، لجميع مراحل التعليم الأساسي وطلاب الشهادة الإعدادية، بينما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في الأول من يونيو القادم.
جدول امتحانات الثانوية العامة
أعلنت الوزارة أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون يوم 10 يونيو المقبل للمواد التي لا تُضاف إلى المجموع النهائي للدرجات، أما امتحانات المواد التي تُضاف للمجموع، فستبدأ يوم 22 يونيو المقبل، وفيما يلي تفاصيل وجدول الامتحانات.
- يوم الإثنين 10 يونيو 2024: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.
- يوم السبت 22 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم 29 يونيو 2024: امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
- الثلاثاء 2 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم السبت 6 يوليو 2024: امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.
- يوم الأربعاء 10 يوليو 2024: امتحان مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.
- يوم السبت 13 يوليو 2024: امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.
- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
- يوم السبت 20 يوليو 2024: امتحان مادة الديناميكا لشعبة علمي رياضة.