طريقة تثبيت قناة روتانا خليجية الجديد 2024 على النايل سات وعربسات

قناة روتانا خليجية هي من أبرز وأشهر القنوات الفضائية التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، نظرًا لما تقدمه من مسلسلات وأفلام مميزة على مدار الساعة دون توقف، إضافة إلى أن القناة تمكنت من تحقيق قاعدة جماهيرية أكثر تميزًا حول العالم لمشاهدة كل ما تقوم بتقديمه القناة، ويمكن التعرف على الترددات الخاصة بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2024

هناك بعض المعلومات الهامة التي يمكنك القيام بإتباعها للقيام بإستقبال قناة روتانا خليجية وفقًا لما يلي:-

التردد الجديد للقناة يكون 11259.

معامل الترميز لقناة روتانا خليجية يكون 27500.

استقطاب قناة روتانا خليجية يكون أفقي.

تردد قناة روتانا خليجية 2024 عربسات

ويمكن التعرف على التردد الجديد لقناة روتاناخليجية عبر القمر الصناعي عربسات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون عربسات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11843.

معامل الترميز لقناة روتانا خليجية فهو 27500.

استقطاب قناة روتانا خليجية يكون أفقي.

خطوات استقبال قناة روتانا خليجية الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة روتانا خليجية الجديد على النايل سات وعربسات، وفقًا للأتي:-