يُعرض الآن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 155 مترجمة كاملة على قناة الفجر الجزائرية

يترقب الكثير من عشاق الدراما التاريخية عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 155، إذ تنتظر الجماهير العاشقة لمسلسل المؤسس عثمان عرض الحلقة الخامسة والعشرون من الموسم الخامس، وقد يكون الموسم الأخير في سلسلة مسلسل المؤسس عثمان، وذلك بعد أن وصل المسلسل إلى العالمية، وحصل على ملايين المشاهدات في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وقد عُرضت المسلسل أول مرة عام 2019، واستمرت الحلقات الجديدة تُبث على قناة atv التركية حتى هذا اليوم، ويتبقى 10 على حلقات على نهاية الموسم الخامس وربما الأخير من المؤسس عثمان.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 155 مترجمة

لقد استطاع مسلسل المؤسس عثمان في موسمه الخامس أن يجذب انتباه وإعجاب الجماهير العريضة حول العالم، وذلك بفضل تناوله العميق والشيق للحياة التاريخية للسيد عثمان بن أرطغرل، الشخصية التاريخية الأسطورية المعروفة بتأسيسها للدولة العثمانية التي شكلت إحدى أعظم الإمبراطوريات في التاريخ، إذ تترقب الأوساط الجماهيرية بشغف كبير عرض الحلقة رقم 155 من هذا المسلسل الضخم، خصوصًا بعد الأحداث المثيرة والمليئة بالتوتر التي اختتمت بها الحلقة السابقة، فقد تابع المشاهدون بأنفاس محبوسة مغامرة عثمان الجريئة وهو يذهب بمفرده للقاء الجلاد الرومي، في مواجهة ملحمية تحبس الأنفاس.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يتم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس من خلال استخدام الترددات التالية حسب القمر الصناعي المطلوب:

نايل سات 12034 أفقي H 4/3 27500 عربسات 11034 عمودي 6/5 5000

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 155 كاملة

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 155 من مسلسل المؤسس عثمان مساء الأربعاء على شبكة قناة “ATV” التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، وهو ذاته توقيت المملكة العربية السعودية، وفور عرضها على القناة التركية تقوم المواقع العربية مثل موقع نور بلاي بترجمة الحلقة وعرضها على المنصة الخاصة بهم للمشتركين بالخدمة المدفوعة، فيما تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 155 مترجمة على شاشتها مساء يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الجزائر.